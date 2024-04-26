За сутки на фронте в Украине зафиксировали 79 боевых столкновений.

Авиация Сил обороны Украины за 26 апреля нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава российских войск, сообщает Генштаб ВСУ.

А подразделения ракетных войск поразили 2 района сосредоточения личного состава, 1 радиолокационную станцию, 3 средства противовоздушной обороны, 1 станцию РЭБ, 1 склад материально-технических средств россиян.

Тем временем войска РФ нанесли 1 ракетный и 67 авиационных ударов, совершил 54 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям Украинских войск и населенным пунктам.

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Война в Украине - ситуация на фронте 26 апреля

По данным Генштаба, за сутки на фронте в Украине зафиксировали 79 боевых столкновений. На самых горячих направлениях фронта ситуация следующая:

на Купянском направлении ВСУ отразили 7 атак; под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов;

на Лиманском направлении ВСУ отразили 9 атак; от артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов;

на Бахмутском направлении ВСУ отразили 8 атак; под артиллерийским и минометным огнем оказалось более 10 населенных пунктов;

на Авдеевском направлении ВСУ отразили 23 атаки; под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов;

на Новопавловском направлении россияне 12 раз пытались прорвать оборону ВСУ; под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались более 10 населенных пунктов;

на Ореховском направлении россияне 3 раза атаковали позиции ВСУ; под артиллерийским и минометным огнем оказались около 20 населенных пунктов;

на Херсонском направлении россияне совершила 3 безуспешные атаки на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки; под артиллерийским и минометным огнем оказались около 20 населенных пунктов.

Потери России в Украине на 26 апреля

Как писал УНАИН, общие боевые потери России в Украине с начала широкомасштабного вторжения предварительно составляют 463 тыс. 930 человек личного состава. Украинские защитники за сутки уничтожили еще почти тысячу российских оккупантов.

Кроме того, Россия потеряла на поле боев не менее: танков – 7262; боевых бронированных машин – 13957; артиллерийских систем – 11867; БПЛА оперативно-тактического уровня – 9461.

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