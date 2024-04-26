Льготный тариф для населения продлили до конца мая.

Сегодня, 26 апреля, Кабинет министров утвердил продление льготной цены на электроэнергию для населения на уровне 2 гривни 64 копейки за киловатт до конца мая этого года. Об этом сообщил в Telegram премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Правительство принимает решение о продлении льготной цены на электроэнергию для населения. 2 гривны 64 копейки за киловатт. Оставляем эту цену без изменений. Положение о возложении специальных обязанностей на участников рынка электрической энергии будет продлено до 31 мая", – отметил глава правительства.

Также он подчеркнул, что в этом месяце Кабмин утвердил постановление, которое сохраняет льготную цену на газ для поставщиков тепла и горячей воды для населения до конца лета.

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Тарифы в Украине

Стоит отметить, что тарифы на электроэнергию для населения повышали во время войны. Так, с 1 июня 2023 года тариф увеличился до 2,64 гривни за киловатт. До этого они были на уровне 1,44 грн (при потреблении до 250 киловатт-часов) и 1,68 грн (в случае потребления более 250 киловатт-часов в месяц).

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявлял, что Министерство энергетики рассматривает возможность повышения тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей до 3,5-4 грн. Однако в министерстве такую информацию опровергли.

Что касается тарифов на газ, то 23 апреля ГК "Нафтогаз Украины", которая обслуживает 98% украинцев, продлила действие тарифного плана "Фиксированный" еще на год, руководствуясь действующим мораторием на поднятие цен. Кубометр газа для клиентов компании и в дальнейшем будет стоить 7,96 грн (с НДС).

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