Сегодня в подчинении Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины - почти 4 000 объектов критической инфраструктуры. По словам Александра Кубракова, сейчас идет построение надежной защиты для энергетических объектов, находящихся в подчинении министерства.

Во время разговора с парламентариями об энергетике и защите критической инфраструктуры вице-премьер-министр Александр Кубраков сообщил, что в подчинении Минифраструктуры - почти 4 000 объектов критической инфраструктуры: от тяговых подстанций железной дороги и водоканалов до путепроводов и портовой инфраструктуры. Для каждого из них профильное предприятие находит различные типы защиты - от самой простой - габионов и бигбегов до сложной и дорогостоящей - например, установки средств радиоэлектронной борьбы. Об этом вице-премьер Александр Кубраков проинформировал на своей странице в сети Facebook.

Кроме того, по словам Александра Кубракова, в сентябре прошлого года в соответствии с решением Правительства, команда Мининфраструктуры взяла на себя обязательства возвести физическую защиту 22 распределительных подстанциях НЭК "Укрэнерго". Только на 22 из существующих 90 магистральных и еще тысяч меньших подстанций.

"Решение, какой именно должна быть такая защита, принимали совместно с инженерами Генерального Штаба ВСУ, военными инженерами из США, Великобритании, Японии и Германии.

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На всех 22 объектах, за которые отвечает наша команда, работа по возведению защиты II уровня завершена или находится на финальных стадиях. В некоторых областях сохранено распределение энергии именно благодаря этим укрытиям", - рассказал Александр Кубраков.

Он также сообщил, что защита объектов генерации энергии, таких как ТЭЦ, ТЭС или ГЭС, никогда не относилась к ответственности министерства. "Очевидно, что защитить статические объекты размером в несколько гектаров невозможно никаким саркофагом - это слишком долго и дорого. Единственное возможное решение - средства ПВО. Мы зависим от ритмичных поставок вооружения от стран-партнеров", - говорит Александр Кубраков.

Напомним, недавно вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков принял участие во встрече Координационной группы G7+ по поддержке энергетического сектора Украины. Во время встречи были представлены обновленные данные о разрушениях и потребностях Украины в связи с атаками России на энергетическую инфраструктуру. Также был представлен план модернизации и защиты генерирующих мощностей для потребителей в рамках подготовки к отопительному сезону.

Ранее сообщалось, что ключевые электроподстанции в нескольких областях Украины, которые больше всего страдают от российских обстрелов, благодаря второму уровню защиты выдержали и выдерживают вражеские атаки.