Стоит стараться быть максимально собранными во время выполнения задания.

Проверить уровень коэффициента интеллекта (IQ) можно с помощью простой визуальной загадки-теста. Эта загадка и на логику, и на внимательность - следует среди большого количества зебр разыскать то животное, которое по определенному признаку можно назвать странным.

Для того, чтобы справиться с загадкой, надо потратить 10 секунд. Можно считать, что люди, которые справятся вовремя, наделены высоким уровнем IQ. Могут сбивать с толку полоски животных, из-за них картинка может как бы "мерцать".

Очень важно в первые секунды не отвести взгляд и не потерять драгоценное время. Оставайтесь собранными и, несмотря на трудности, продолжайте анализировать то, что видите. Обращайте внимание на мелочи и тогда будете иметь большие шансы на победу.

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А теперь правильный ответ. Странной была названа зебра, которая находилась во второй строке снизу, поскольку у этого животного на одной из конечностей нет полосок.

Пасхальная визуальная загадка на логику - что надо сделать

На картинке есть две пасхальные корзины, которые имеют 4 отличия. Надо узнать, чем именно они отличаются друг от друга, за 9 секунд. Следует очень внимательно рассмотреть содержимое корзин, чтобы справиться с заданием.

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