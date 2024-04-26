Новая боеголовка будет разработана специалистами Лос-Аламосской национальной лаборатории.

Соединенные Штаты планируют начать в середине 2030-х производство новой ядерной боеголовки, которая получила название W93. Об этом сообщает портал Microsoft Network со ссылкой на администрацию президента США.

Боеголовку будут использовать для баллистических ракет подводных лодок, она является частью более широкой программы модернизации ядерного арсенала Соединенных Штатов.

Поскольку конструкция базируется на проверенных решениях, разработчики планируют обойтись без проведения новых ядерных испытаний. Ожидается, что боеголовка будет иметь усовершенствованные функции безопасности, такие как нечувствительные взрывчатые вещества.

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W93 заменит на подводных лодках США боеголовки W76 и W88. Первую производили с 1978 по 1987 годы, вторую - с 1988-го по 1989-й.

Подводные лодки ВМС США

Боеголовками W76 и W88 оснащены американские баллистические ракеты подводных лодок UGM-133A Trident II (D5), которые являются основой американского ядерного арсенала. Носителями этих ракет выступают подводные лодки типа Ohio. Одна субмарина может нести до 24-х таких ракет.

Сейчас в США 18 субмарин типа Ohio, четыре из которых превратили из носителей баллистических ракет в носители крылатых ракет. Стоит отметить, что это довольно старая лодка времен Холодной войны, поэтому Соединенные Штаты планируют заменить Ohio новым типом Columbia.

Ранее, напомним, стало известно, что США почти на 10 лет "заморозили" другой важный флотский проект - многоцелевую подводную лодку нового поколения SSN(X).

Что интересно, решение приняли на фоне стремительного развития подводных сил КНР, которые становятся все большей угрозой для доминирования Соединенных Штатов в Мировом океане.

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