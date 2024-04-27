По мнению Самуся, они помогут перейти Украине к формирующим операциям и планированию контрнаступательных действий на фронте.

Многие политики и эксперты говорят о том, что Украина в этом году может думать только об обороне, но новые ракетные системы АTACMS большой дальности дают нам шанс перейти к формирующим операциям и планированию определенных контрнаступательных действий.

Такое мнение высказал военный эксперт Михаил Самусь в эфире телемарафона, анализируя возможности и цели для ракетных систем АTACMS, в частности, большой дальности.

"Я считаю, что эти системы наступательные и поэтому как раз они дают нам шанс. Конечно, сейчас идет речь о стабилизации линии фронта, затем укрепление оборонительных линий на Донбассе. Но, наличие ударных баллистических высокоточных ракет на 300 км дает возможность думать о так называемых, формирующих операциях. Это уничтожение военной инфраструктуры в Крыму, вынос аэродромов, систем ПВО и ПРО, базирования кораблей, командных пунктов и логистики. То есть, зачистка Крыма, зачистка левобережья Херсонской области, Запорожья для того, чтобы проводить операции", - акцентировал эксперт.

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Украинская разведка знает каждый военный объект россиян в оккупированном Крыму, а также помогает разведка западных партнеров. Каждое движение оккупантов отслеживается "нельзя ни одного шага россиянам сделать или переместить радары или С-400".

"Последний удар по Джанкою, причем АTACMS не 300 км, а 160 км все показал. Все можно сделать, единственное нужно достаточное количество. Не десять штук, а хотя бы больше сотни. Чтобы можно было соответствующее количество объектов, с соответствующим темпом, поразить и обеспечить реализацию следующих операций" ,- отметил Самусь.

Он отметил, что для каждой определенной операции можно использовать различные типы, разного вида дальности АTACMS.

"Я думаю, что АTACMS, например, с кластерными боевыми частями 160 км можно работать по всей глубине фронта. Это как раз идеальная глубина для Донбасса и Юга. Там также хватает вражеских объектов, которые можно выносить. Уничтожать наступательный потенциал россиян и готовить уже наши контрнаступательные операции", - подчеркнул эксперт.

Что касается Крыма, то дальность 300 км, и это является идеальным инструмент для того, чтобы уничтожать военную инфраструктуру оккупационных российских войск в Крыму.

"Потому что радиус 300 км, это конечно достает и до Севастополя, и до Крымского моста. И это будет очень мощная подготовка к тем наступательным действиям, которые сможем планировать, если сейчас удастся стабилизировать фронт", - акцентировал Самусь.

Сейчас важно остановить давление российских оккупантов на Востоке, где россияне ведут наступательную операцию еще с октября прошлого года.

"Они никак не могут остановиться. Потому что, насколько я понимаю они вообще прогнозировали, что у нас помощи не будет. Что удастся украинцев где-то провалить и где-то примерно до выборов в США предложить уже свой план капитуляции Украины. Ничего не получилось, сейчас понемногу ситуация меняется, потому что вернулась помощь США", - констатировал эксперт.

Системы АTACMS для Украины - детали

Как сообщал УНИАН, министр обороны США Ллойд Остин рассказал о поставках ATACMS Украине. Он отметил, что эти ракеты бывают разных типов с разной дальностью и Украине отправляется сочетание боеприпасов. В то же время, для дальнобойных компаний против россиян, только одни армейские тактические ракетные системы ATACMS не является "магическим средством", поэтому нужна интеграция возможностей различных средств, поступающих от других стран.

По данным The New York Times на прошлой неделе США тайно отправили Украине более 100 единиц дальнобойных ракет ATACMS.

Посол США в Украине Бриджит Бринк подтвердила, что в апреле Украине предоставили дальнобойные армейские тактические ракетные системы ATACMS. Но не уточнила, о каком количестве ракет идет речь.

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