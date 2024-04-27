Обменники будут работать в основном в формате "с оборота", отметил аналитик.

Курс доллара в Украине в большинстве обменников финкомпаний в субботу, 27 апреля будет в пределах: прием от 39,20 до 39,75 грн/долл. и продажа от 39,80 до 39,99 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

А курс евровалюты будет в пределах ценников: прием от 42,50 до 42,85 грн/евро и продажа от 42,95 до 43,10 грн/евро, уверен спецциалист.

По его прогнозу, обменники будут работать в основном в формате "с оборота" со средним уровнем спреда между курсами покупки и продажи как доллара, так и евро.

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"И без особых попыток раскачки курса или игры "на повышение". Но и активного снижения ценников наличного рынка пока ожидать не стоит - перспектива ослабления Нацбанком валютных ограничений потенциально увеличит спрос на валюту. И финансисты сейчас не хотят прогадать по курсу до момента окончательного озвучивания Нацбанком размера анонсированных на ближайшее время валютных послаблений", - отметило Козырев.

Курс доллара в Украине на 29 апреля

Как писал УНИАН, Национальный банк Украины установил на понедельник, 29 апреля, официальный курс доллара к гривне на уровне 39,60 грн/долл., таким образом, гривня укрепилась на 7 копеек.

А официальный курс НБУ по евро на понедельник установлен на уровне 42,44 грн/евро, то есть гривня выросла на 8 копеек.

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