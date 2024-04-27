В большинстве областей воздух прогреется до +17°...+20°.

В субботу, 27 апреля, украинцев ждет отличная погода. Будет и не холодно, и не жарко. Дожди покинут территорию нашей страны, останется лишь небольшая облачность. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе Украины будет от +16°...+19°. Ожидается небольшая облачность, на Закарпатье будет ясно и безоблачно.

На севере Украины ожидается около +17°. Тут также будет доминировать небольшая облачность.

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Жителей востока Украины сегодня ждет самая теплая погода. В Харьковской области будет +19°, в Донецкой воздух прогреется до +24°, а на крайнем востоке - в Луганской области - температура повысится до летних +27°. Небольшая облачность, местами - практически безоблачно.

Жителей центральной части Украины также ждет приятная температура в пределах +17°...+21°.

На юге Украины столбики термометров сегодня покажут +18°...+22°.

Приметы погода 27 апреля

Этот день считается благоприятным время для посадки растений и саженцев, особенно если погода умеренная и без сильных ветров.

По народным приметам, если сегодня тепло - то надолго похолодает. А если на небе много облаков или идет дождь, то весна будет продолжаться долго и без сильных перепадов температур.

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