Синоптики говорят, что в Украине потеплеет, а осадков почти не будет.

На выходных в Украине будет преобладать антициклональный характер погоды и ожидается повышение температуры. Об этом рассказали в Украинском гидрометцентре.

Днем 27 апреля, по данным синоптиков, в Украине будет сухо. Температура в юго-восточной части повысится до +21°...+26°. На остальной территории будет +15°...+20°.

28-29 апреля в Украине также будет преимущественно без осадков, лишь на востоке и юго-востоке страны местами пройдет кратковременный дождь и гроза. Температура ночью составит +4°...+9°, в южной части и восточных областях ночью будет +8°...+14°. Днем по всей Украине ожидается +18°...+24°.

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Антициклон в Украине - что известно

О том, что на выходных в Украине ожидается антициклон, говорит и известный синоптик Наталья Диденко. По ее данным, он вытеснит осадки с территории нашей страны, только вечером в воскресенье будет немного дождливо на Левобережье.

Температура, по данным синоптика, постепенно будет повышаться до настоящего тепла. В частности, днем ожидается +17...+22 градуса, а на востоке воздух разогреет до +22...+26 градусов.

В Киеве, по данным Натальи Диденко, 27 и 28 апреля будет прекрасная погода, без дождей, с солнышком и с максимальной температурой воздуха днем около +17 градусов.

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