Дюжина ведущих новостных организаций США также призвали кандидатов публично взять на себя обязательство обсуждать друг друга.

Президент США Джо Байден заявил в пятницу, что примет участие в дебатах с Дональдом Трампом, его оппонентом-республиканцем на ноябрьских выборах.

"Да, где-то. Я не знаю, когда. Я рад поспорить с ним", - сказал президент-демократ в интервью телеведущему Говарду Стерну, пишет Reuters.

Замечания Байдена о перспективе президентских дебатов были самыми ясными на данный момент. Байден ранее не принимал участия в дебатах с Трампом, заявив в прошлом месяце, что это будет зависеть от поведения бывшего президента.

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Трамп, который отказался обсуждать своих соперников перед тем, как выиграть предварительные выборы республиканцев в прошлом месяце, в последние недели бросал вызов Байдену вступить с ним в бой один на один, предлагая дебатировать с действующим демократом "в любое время и в любом месте".

Ранее в этом месяце два главных советника кампании Трампа направили письмо в независимую комиссию, которая обычно санкционирует подобные мероприятия, призывая к ускоренному графику дебатов, проведению большего числа дебатов, чем обычно, и их началу на более раннем этапе предвыборного цикла.

Дюжина ведущих новостных организаций США также призвали кандидатов публично взять на себя обязательство обсуждать друг друга.

В их заявлении предлагалось, чтобы дебаты текущей предвыборной гонки, как и в каждом избирательном цикле с 1988 года, спонсировались беспартийной Комиссией по президентским дебатам.

Лагерь Байдена обеспокоен тем, что, оказавшись на сцене, Трамп не будет соблюдать правила, установленные Комиссией, и некоторые советники Байдена говорят, что предпочли бы не возвышать Трампа, ставя его на одну сцену с действующим президентом-демократом.

Выборы в США - данные опросов

По данным опроса Reuters/Ipsos, проведенного ранее в этом месяце, Байден опережает Трампа среди зарегистрированных избирателей на 41% против 37%.

Отвечая на вопрос во время поездки в Лас-Вегас в начале февраля о том, что Трамп призвал Байдена провести с ним дебаты, Байден ответил: "Если бы я был на его месте, я бы тоже хотел поспорить со мной. Ему нечего делать".

Байден и Трамп встретились друг с другом в двух теледебатах по президентским выборам во время кампании 2020 года.

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