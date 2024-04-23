Консульские услуги стали недоступными для украинцев призывного возраста с 23 апреля. Что произошло? Был принят закон о мобилизации, который вступит в силу 18 мая. Фактически, сейчас обновляется система мобилизации, ее механизмы, обновляется система воинского учета.

И, согласно закону, мужчины призывного возраста, в том числе, находящиеся за рубежом, должны будут обновить свои личные данные в ТЦК через консульство, кабинет военнообязанного, по телефону или по электронной почте.

Дело в том, что воинский учет у нас происходил по месту жительства. Но миллионы людей поменяли место жительства. Причем речь идет не только об украинцах внутри страны - многие граждане выехали за границу, и это не только женщины и дети.

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Поэтому нет ничего страшного, чтобы восстановить свои данные, стать на воинский учет заново (для этого создается электронный кабинет и есть другие варианты). Таким образом они фактически подтвердят, что являются не просто де-юре, а де-факто являются гражданами Украины. Что они действительно остаются гражданами Украины, а не просто хотят только использовать украинский паспорт для получения западной социальной помощи.

Такие меры на самом деле нужны. Я не вижу в этом ничего плохого. Ведь речь не только об уклонистах. Многие люди, кто и раньше находился за границей, в свое время не стали становиться на воинский учет, заново регистрироваться, поэтому получили когда-то документы и в дальнейшем решили избегать этого процесса.

Кто-то вообще хотел схитрить, избежать воинского учета, оставаться "в тени", избегать выполнения обязанностей по отношению к своему государству...

У нас многие требуют, чтобы государство делало то или иное, а сам не хочет выполнять обязанности, в частности платить налоги или защищать страну. Но если ты остаешься гражданином Украины или хочешь оставаться гражданином Украины, закон нужно выполнять.

При этом, для коротких поездок за границу не должно возникнуть никаких проблем - большинство людей не становятся во время таких поездок на консульский учет.

Проблемы могут возникнуть у тех, у кого заканчивается срок действия загранпаспорта и нужно его восстановить, или получить какие-то документы через консульство.

Тогда будут спрашивать, стали ли вы на воинский учет, подтвердили ли себя в реестрах военнообязанных.

А дальше все зависит от человека. Каждый сам будет решать для себя. Люди вынуждены будут задуматься, что делать дальше. Если хочешь оставаться украинцем, то должен быть им не только формально, по наличию паспорта, быть только потребителем украинского гражданства и использовать его за рубежом, а как-то помогать своей стране. Если человек будет дальше скрываться от государства, то тогда он сначала де-факто, а затем де-юре потеряет украинское гражданство.

В то же время, не думаю, что стоит ожидать какого-то массового возвращения мужчин обратно в Украину. Многие украинцы в первые дни войны вернулись, и это был достаточно массовый процесс.

Но если люди выехали и не хотели возвращаться, то есть выезжали целенаправленно, чтобы не попасть в ряды Вооруженных сил Украины, то вряд ли они будут принимать решение о возвращении. Однако, видимо, будут такие, кто вернется.

Сейчас читаю много комментариев, мол, такими действиями мы отталкиваем людей. Но это - выбор человека. Нам нужны не формальные граждане, формальное статистическое количество людей, которые считают себя гражданами Украины, а чтобы они реальными действиями подтверждали этот статус. Поэтому каждый будет решать для себя, как будет дальше.

Владимир Фесенко, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента"