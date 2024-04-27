Также мэр Харькова сообщил о разрушении зданий.

Мэр Харькова поделился более подробной информацией о ночных "прилетах". Он сообщил, что под ударом оказался медкомплекс, в корпусах которого на момент ракетного обстрела находилось люди.

По его данным, на момент атаки в медучреждении находились более тысячи человек - 900 пациентов и 250 человек персонала. "К счастью, ракеты попали в землю, а не в корпуса медучреждения - в противном случае трудно представить количество погибших и пострадавших. Есть один раненый человек, степень - легкая", - детализировал мэр.

Относительно разрушений - от взрывной волны пострадало несколько зданий: выбиты стекла, повреждены крыши, линии электропередач, водопровод и другие инженерные коммуникации. На месте работают все соответствующие службы.

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Ночной удар по Украине

Ночью 27 апреля российские оккупанты в очередной раз ударили по Украине с помощью крылатых и аэробаллистических ракет. В Воздушных силах объявили тревогу и сообщили о взлете российского Ту-95МС с аэродрома "Оленья", которій держал курс на юго-восток.

Оккупанты пытались попасть в логистические узлы и по энергетике.

В частности, были атакованы Днепр, Стрый и Харьков.

Только в 06:01 в Украине дали отбой воздушной тревоги.

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