США работают с рядом союзников, чтобы удовлетворить потребности Украины практически.

Работа по поиску возможностей по предоставлению Украине союзниками дополнительных зенитных ракетных комплексов Patriot продолжается. Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр обороны США Ллойд Остин сказал на брифинге после заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-21"), которое проходило в виртуальном формате.

В частности, у министра обороны США спросили, есть ли прогресс сегодня относительно предоставления Украине большего количества систем Patriot, поскольку ранее ряд союзников выразили нежелание передавать такие системы Украине, потому что имеют небольшое количество.

"Предстоит выяснить, что мы сможем сделать в будущем относительно "Петриотов". Но я могу вам сказать, что мы самым серьезным образом продолжаем работать над этим. Все страны, которые имеют "Петриоты", конечно, ценят эти способности. Но, я надеюсь, что двигаясь дальше, нам удастся поработать с рядом стран, чтобы вместе собрать дополнительные возможности "Петриотов", - сказал Остин.

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Он добавил, что в последние несколько дней проводил разговоры с европейскими коллегами по теме "Петриотов" и других вопросов.

"Мы продолжим работать над этим, пока не получим нужные возможности", - добавил Остин.

При этом, министр обороны США отметил, что Украина нуждается не только в системе Patriot, но и в других типах систем и перехватчиков.

"Я бы предостерег всех нас с точки зрения превращения "Петриотов" в магическое средство. Я бы сказал, что это будет интегрированная противовоздушная и противоракетная оборона. Как мы это говорили много раз раньше. Это действительно меняет ситуацию. Существуют другие способности, в которых они (украинцы) нуждаются, по получению которых мы упорно работаем. И возможно, мы передадим их украинцам немного быстрее. Но эта работа продолжается и в дальнейшем", - сказал Остин.

Patriot для Украины - детали

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский ожидает от международного формата "Рамштайн" удовлетворения трех приоритетов Украины для воплощения украинских целей на поле боя. Президент акцентировал на увеличении поставок дальнобойного вооружения, усилении воздушного щита и увеличении предоставления артиллерии и соответствующих снарядов. По словам Зеленского, по меньшей мере семь "Петриотов" необходимы Украине для усиления безопасности украинских городов.

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