Дата: 14 мая 2024 года, начало в 10:00.

Тема: Как найти свой путь? Выбор между собственным бизнесом или наемным трудом.

Что будет:

Видео дня

- вдохновляющий и откровенный разговор с представителями бизнеса и единомышленниками, который будет способствовать развитию собственного дела или традиционного трудоустройства.

О чем поговорим:

- предпринимательство - возможности и вызовы

- программы государственной поддержки и гранты для бизнеса ветеранов

- как ветерану найти работу? Опыт и советы по трудоустройству от ведущих компаний

Участие: бесплатное по предварительной регистрации: https://forms.gle/VPaJDgjoF7HxnTHQ9