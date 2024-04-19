Дата: 14 мая 2024 года, начало в 10:00.
Тема: Как найти свой путь? Выбор между собственным бизнесом или наемным трудом.
Что будет:
Видео дня
- вдохновляющий и откровенный разговор с представителями бизнеса и единомышленниками, который будет способствовать развитию собственного дела или традиционного трудоустройства.
О чем поговорим:
- предпринимательство - возможности и вызовы
- программы государственной поддержки и гранты для бизнеса ветеранов
- как ветерану найти работу? Опыт и советы по трудоустройству от ведущих компаний
Участие: бесплатное по предварительной регистрации: https://forms.gle/VPaJDgjoF7HxnTHQ9