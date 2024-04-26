Туристы больше не смогут сфотографировать гору Фудзи на фоне магазина Lawson.

В Японии на данный момент наблюдается огромный приток туристов с тех пор, как границы вновь открылись после COVID. В ответ на это власти японской столицы Токио уже расширили транспортные возможности и ввели ограничения на посещение некоторых достопримечательностях, но в городе и окрестностях по-прежнему наблюдаются толпы.

И вот теперь японские власти решили ввести еще одно ограничение – установить в небольшом городке Фудзикавагутико огромный барьер, блокирующий вид на гору Фудзи, в популярном месте для фотографий. Строительство сетки высотой 2,5 метра и длиной 20 метров начнется уже на следующей неделе, сообщил в пятницу представитель города Фудзикавагутико, пишет The Guardian.

"Прискорбно, что нам приходится это делать из-за того, что некоторые туристы не могут соблюдать правила, оставляя мусор и игнорируя правила дорожного движения", – пожаловался чиновник в комментарии AFP.

Гору Фудзи, самую высокую в Японии, можно сфотографировать со многих точек курортного города Фудзикавагутико. Но эта точка, на которой величественный действующий вулкан появляется за магазином сети Lawson, особо популярна. В итоге туристы-иностранцы постоянно толпятся на площади у магазина, блокируя дорожное движение.

Поскольку туристы игнорируют установленные ранее дорожные знаки и неоднократные предупреждения охранников, жители города решили использовать огромный заградительный экран в качестве крайней меры.

Среди прочего, эта мера призвана защитить близлежащую стоматологическую клинику от туристов, которые нередко паркуются там без разрешения и даже были замечены забирающимися на крышу клиники, чтобы сделать идеальный снимок.

Городские власти предупреждают, что сетка будет находиться там до тех пор, пока ситуация не улучшится.

Как сообщал УНИАН, ранее власти Японии приняли решение ввести ограничения на посещение горы Фудзи. Уже с лета 2024 года туристам придется платить за восхождение по одному из маршрутов на гору – тропе Есида. Стоимость входа составит 2 тысячи японских йен (около 13 долларов США).

Кроме того, власти решили ограничить число туристов, которым будет разрешено подняться на гору за день, и запретить начинать восхождение на Фудзи с 16:00 до 2:00.

Тем временем, власти Киото приняли решение закрыть для туристов знаменитый район с гейшами, которые уже давно страдают из-за невоспитанных иностранных гостей.

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