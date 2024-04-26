Россия продолжает свои бомбардировки, отметил он.

Соединенные Штаты Америки уже на этой неделе начнут отправлять вооружение, обещанное Украине в рамках последнего пакета помощи.

Об этом сообщил американский президент Джо Байден в микроблоге X (ранее - Twitter). Он напомнил, что российские захватнические войска продолжают наносить ракетные атаки по Украине.

"Рано в среду на мой стол поступил пакет законов о национальной безопасности. До полудня я подписал его как закон. И на этой неделе мы отправляем оружие и оборудование в Украину, которая защищается от российских бомбардировок", - написал американский лидер.

Помощь Украине от США: последние новости

Напомним, 24 апреля Соединенные Штаты Америки окончательно одобрили предоставление военной помощи Украине - документ подписал президент Джо Байден. Известно, что в пакет поддержки вошли американские ракеты ATACMS, артиллерия, противотанковое оружие, ракеты для HIMARS и другое вооружение.

Сегодня в Министерстве обороны США сообщили, что процесс перемещения части оружия, боеприпасов и оборудования уже начался. По словам представителя Пентагона Патрика Райдера, вооружение может прибыть в Украину уже через несколько дней.

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