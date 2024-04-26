По словам Калашникова, РФ не сможет захватить Часов Яр до 9 мая.

Российские оккупанты продолжают штурмовать позиции Сил обороны Украины в районе Часового Яра Донецкой области. Об этом сообщил в эфире телемарафона глава пресс-службы 26 артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины Олег Калашников.

По его словам, враг пытается усиливать свои штурмовые действия, и на это есть две причины.

"Первая - это так называемое 9 мая. И, конечно же, он волнуется, что мы получим помощь от США. Главные направления у него - Богдановка, Ивановское, Клещиевка и Андреевка непосредственно. Пытаются двигаться к Часовому Яру. Задействует здесь все имеющиеся ресурсы - штурмуют как пехотой, так и применяя механизированную составляющую с поддержкой артиллерии. А также сбрасывает на наши рубежи КАБы", - сказал Калашников.

По его словам, на этом направлении Силам обороны противостоят добровольческие подразделения, "Шторм Z" и воздушно-десантные войска.

Военный также прокомментировал информацию о том, что перед российскими военными поставили задачу захватить Часов Яр до 9 мая.

"Это мечта для них. В этом случае им ничего не светит, какие бы усилия они не пытались здесь применять. Это нереальная дата, как и предыдущие даты, когда как был Бахмут", - заявил Калашников.

Российско-украинская война: важные новости

Оккупанты пытаются прорваться на нескольких участках фронта. По словам спикера ОСГВ "Хортица" Назара Волошина, захватчики не прекращают попыток прорвать линию фронта на направлении Новобахмутовка-Очеретино. Для этого они ввели дополнительные резервы - это 55 отдельная мотострелковая бригада вооруженных сил РФ.

Также УНИАН сообщал, что в ГУР показали видео операции по уничтожению Ка-32 в Москве. Украинские разведчики уничтожили российский вертолет, который был расположен на аэродроме в российской столице.

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