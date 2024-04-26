Такие действия правонарушителя представляли опасность для других жителей дома.

В Сингапуре к 20 дням заключения приговорили 31-летнего мужчину, который небрежно относился к 43 котам в пустой квартире. На сегодня это стало крупнейшим судебным преследованием за жестокое обращение с животными в стране. Об этом пишет The Independent.

Отмечается, что Мухаммад Даниал Сукирман признал себя виновным в причинении "ненужной боли и страданий" животным. Он не давал им еды, воды и внимания с августа по ноябрь 2021 года.

"Он признал, что нечасто кормил котов и пренебрегал их комфортом, согласно судебным документам, о которых впервые сообщило издание Today Online. Он также признал, что среда, в которой были оставлены коты, была грязной, что создавало риски для здоровья как для котов, так и для соседей в квартире в районе Анг Мо Кио в Сингапуре", - говорится в публикации.

По словам прокуроров, "это дело, которое создало собственный прецедент". Они отмечали, что штраф был бы "слишком мягким" для мужчины, из-за чего они требовали тюремного заключения, учитывая его "умышленное" поведение, ведь он знал, что коты размножаются неконтролируемо, однако не заботился о хороших условиях содержания.

В судебных документах говорится, что Сукирман сожалел о своих действиях, однако судья Лоррейн Хо согласилась с прокурорами отправить его в тюрьму и заявила, что его действия представляли угрозу для здоровья соседей.

Что известно об этом инциденте

Впервые об этом деле стало известно, когда местные власти отреагировали на сообщения людей о неприятном запахе, который доносился из квартиры Сукирмана. После чего в квартире обнаружили более 30 котов и скелетные останки.

Мужчина признал, что коты принадлежат ему и отдал их властям. По его словам, после смерти его тещи размножение котов вышло из-под контроля, из-за чего условия их содержания стали неудовлетворительными. Во время проверки было обнаружено, что коты не имели доступа к воде, их кормили редко, что приводило к дракам за еду.

По данным судебных документов, несколько котов имели признаки травм, инвазии и болезней.

"Он также не посещал указанную квартиру регулярно и не обеспечивал котов едой и водой на ежедневной основе из-за своего длинного рабочего дня и плохого управления финансами, [будучи] в большом долгу", - отметили в прокуратуре.

В издании добавили, что в Сингапуре каждое обвинение в причинении боли и страданий домашним животным наказывается в виде 18 месяцев заключения или штрафа в размере 8 818 тысяч фунтов, или и то, и другое.

Жестокое обращение с животными: последние новости

Как писал УНИАН, ранее в Киеве остановили микроавтобус с оленями, где правоохранители обнаружили, что одно животное умерло. Произошло это из-за ненадлежащей транспортировки животных. Также водитель транспорта не имел никаких документов и разрешений на их перевозку.

Также сообщалось, что в Германии заморили голодом заслуженного 14-кратного призера соревнований кобылу So Royal. Животное случайно обнаружила немка Тина Дамманн на заброшенной конюшне в Мекленбурге, среди гусей и овец. Девушка отметила, что она пыталась спасти лошадь, кормила So Royal с ложки, но животное уже не могло воспринимать пищу. Через семь дней кобыла умерла.

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