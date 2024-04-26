Певица не пострадала.

Известная украинская певица Оля Цибульская попала в дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии авто артистки получило серьезные повреждения, но сама звезда не пострадала.

В своем Instagram Оля Цибульская призналась, что виновата в ДТП. Она показала разбитое авто и полицию, которая приехала на место происшествия. Певица рассказала, что она наехала на металлическое ограждение во дворе. Цибульская говорит, что просто не заметила преграду на дороге.

"Утро началось не с кофе, как говорится", - написала певица.

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Артистка поделилась, что подобная ситуация происходит с ней уже не впервые. Как и в прошлый раз, за действиями певицы наблюдали очевидцы, но не помогли Оле.

Цибульская возмутилась бездействием свидетелей. Она считает, что люди, которые были во дворе в этот момент, могли предупредить ее об ограждении. Однако они просто наблюдали. Звезда призвала помогать друг другу и не быть равнодушными.

Виновата, конечно я, потому что машина моя, и я наехала на эту металлическую х**ню. Прикол в том, что это второй раз уже такая ситуация, когда я с высоты машины просто не вижу этот парковочный металлический п**юн. И один раз была история, когда уборщица из окна, потом вышла, говорит: "Ой, я смотрела, мне было интересно, вы наедете или нет". В этот раз это был мужчина, который стоял курил на лестнице дома, который видел, что я еду прям на эту х**ню, не крикнул мне, не махнул рукой. Ответственность моя, но неужели нам так пофиг просто сказать слово.

Напомним, ранее певица Настя Приходько попала в ДТП. Певица дала понять, что причинной стало ужасное состояние украинских дорог.

Также мы писали, что Оля Цибульская рассекретила, кто против их дуэта с Дзидзьо.

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