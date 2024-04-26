В частности, серьезно пострадал ребенок, которому еще не исполнилось и три года.

В пятницу, 26 апреля, в центре внимания ДТП в Броварах с участием главы Броварской районной государственной администрации Владимира Майбоженко. Уже стало известно, в каком состоянии находятся пострадавшие в результате аварии.

В частности, пострадали 32-летняя женщина с дочерью, которой всего 2,5 года, и мужчины, которым 26 и 29 лет, написал руководитель Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко в Facebook. По его сведениям, пострадавшие находятся в Броварской больнице интенсивного лечения. Чиновник поделился, что у ребенка, согласно результатам, полученным во время предварительного обследования, есть "перелом плечевой кости и подкожная гематома затылочной области головы".

"У остальных пострадавших: политравма, закрытая черепно-мозговая травма, травмы и переломы копчика, ключицы, плеча, лопатки, кости носа, ребер, конечностей, множественные ушибы...", - сообщил он. Кравченко подчеркнул, что обследования пострадавших продолжаются.

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В центре внимания ДТП в Броварах - что уже сообщалось

26 апреля стало известно, что в этом городе (находится под Киевом) Владимир Майбоженко, находясь за рулем легкового автомобиля, сбил четырех человек.

По сведениям правоохранителей, чиновник не остановил машину на красный сигнал светофора и совершил наезд на пешеходов. Майбоженко прошел проверку на уровень алкоголя в крови - специальный прибор обнаружил, что было 2,31 промилле (норма - 0,2). Майбоженко пригрозили увольнением с должности главы Броварской РГА.

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