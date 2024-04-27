Сегодня отмечается Всемирный день исцеления и День 50-ти процентной встречи с динозавром.

Праздник 27 апреля - Международный день настольных игр, Международный день ветеринарного врача, Всемирный день графического дизайна, День рождения "памперсов", Международный день скульптуры, Всемирный день вина "Марселан", Международный день осведомленности о донорском зачатии. 27 апреля - 117-й день года (118-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 248 дней.

Какой праздник 27 апреля в разных странах

27 апреля праздник, тот или иной, отмечается в разных государствах. Предлагаем вам ознакомиться с некоторыми торжествами:

День мармеладных мишек, День рождения ослика Иа-Иа, День рассказывания историй, День мясных ребрышек, День спасения морских млекопитающих, День "Спасите лягушек", День кукольного театра, День обучения детей экономии, День обоняния, День наблюдения за собаками, День Вуди Вудпекера - США.

День отмены рабства - Майотта.

День свободы - ЮАР.

День детей - Колумбия.

День короля - Нидерланды.

День государственного флага - Молдова.

День Второй республики - Австрия.

День ветеранов - Финляндия.

День безопасного транспорта - Иран.

День национального сопротивления - Словения.

Что касается того, какой сегодня праздник в Украине, то в нашей стране 27 апреля отмечается День казначея.

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Памятные события в истории 27 апреля

1509 - Папа Римский Юлий II отлучил от церкви Венецию.

1521 - на Филиппинах аборигены убили португальского мореплавателя Фернана Магеллана.

1644 - впервые в Канаде посадили пшеницу.

1773 - английский парламент принял "чайный акт", разрешавший находившейся на грани банкротства Ост-Индской компании ввезти в североамериканские колонии фактически беспошлинно полмиллиона фунтов чая. Это подрывало положение местных купцов-оптовиков, вело к монопольному положению компании на американском рынке и вызвало акции протеста колонистов. После принятых Великобританией жестких ответных мер вспыхнула война за независимость.

1965 - в США запатентованы первые одноразовые подгузники - "Памперс".

1975 - в гонке Формулы-1 зачётные очки впервые набрала женщина.

1986 - эвакуация населения города Припять из-за Чернобыльской аварии. За 3 часа из города были эвакуированы все 40 тысяч человек.

1995 - Верховная Рада утвердила первую государственную награду Украины - орден Богдана Хмельницкого.

Какой сегодня церковный праздник по старому и новому стилю

Праздник 27 апреля наступает и для верующих, которые перешли на новый календарь ПЦУ, и для тех, кто продолжает отмечать религиозные даты так, как это было принято до сентября 2023 года.

По старому стилю христиане встречают 27 апреля пpaздник икoны Бoжиeй Мaтepи Ocтpoбpaмcкaя Вилeнcкaя, Дeнь пaмяти cвятитeля Мapтинa Иcпoвeдникa и Дeнь пaмяти cвятыx мучeникoв Вилeнcкиx. Для верующих, поддержавших ПЦУ, наступает день памяти апостола от 70 святого Симеона.

Что можно и нельзя делать 27 апреля - приметы и запреты

Лазарева суббота 2024 - праздник, который сегодня отмечают верующие восточного обряда. Приметы на сегодня гласят, что не стоит ругаться, сплетничать, заниматься тяжелым физическим трудом. Также не стоит ходить на кладбища и поминать умерших.

Народные приметы о погоде говорят о будущих днях:

на вербе много сережек - год будет урожайным;

змеи и ящерицы бегут из своих нор - скоро потеплеет;

слышно крик совы - к похолоданию;

восход алого цвета - летом будет ветрено.

В старину считалось, что девушка, которая 27 апреля примеряет свадебное платье, выйдет замуж до следующей Пасхи. Люди, отправляющиеся на Лазареву субботу в церковь, должны обязательно освятить семена гороха и посадить их. Такой ритуал гарантирует богатый урожай не только этой культуры, но и всех остальных.

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