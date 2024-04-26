'Победа Украины вполне реальна': Жорин объяснил, что надо для этого сделать

Жорин убежден, что потери для россиян также ощутимы, и чем дальше, тем будет больше.

Заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин заявил, что враг очень много делает для того, чтобы убедить нас в бесчисленности его ресурсов и толерантности к собственным потерям.

"Ресурсов действительно очень много, в том числе человеческих - поэтому они так относятся к своим бойцам. Ну и еще из-за уровня своего морального развития и ущербной ментальности", - написал он.

По его словам, это не означает, что враг вообще не чувствует потери, и тем более не говорит о какой-то их непобедимости. Жорин убежден, что потери для них также ощутимы, и чем дальше, тем будет больше.

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"Уверен, что мы можем победить за счет нашего характера, мобилизации всего общества и сплоченности вокруг единой цели. Если мы еще создадим собственное ВПК и будем иметь собственные ресурсы для ведения боя - победа Украины вполне реальна. И на фронте, и на карте континента - когда РФ перестанет существовать в принципе", - добавил военный.

Война в Украине - потери РФ

Украинские защитники за сутки отправили в ад почти тысячу российских оккупантов. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ. В частности, общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 26 апреля 2024 года ориентировочно составили: личного состава - около 463 тыс. 930 человек, в том числе 950 за крайние сутки.

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