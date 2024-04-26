Фактически, это флагман по цене "середняка", производительности которого хватит на много лет.

Практически каждый новый смартфон выпущенный брендом OnePlus обладает отличным соотношением цены и качества – традиция не обошла стороной и OnePlus 12R. Редактор Digital Treds провел со смартфоном неделю и рассказал, чем он примечателен и почему это настоящий топ за свои деньги в 2024 году.

Несмотря на то, что OnePlus 12R позиционируется как "среднебюджетник", он ощущается как флагманский телефон. Дисплей находится на одном уровне с OnePlus 12 – все выглядит ярко и четко даже в солнечную погоду, а прокрутка невероятно плавная благодаря частоте обновления 120 Гц.

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Еще одна сильная сторона OnePlus 12R – его производительность. Смартфон получил процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 с 16 ГБ оперативной памяти и большой камерой охлаждения. Чипсет работает очень шустро без перегрева – лучше всего это проявляется в играх.

Отдельно обозреватель выделил автономность. Аппарат спокойно живет два рабочих дня за счет аккумулятора на 5500 мАч. При этом есть и поддержка сверхбыстрой зарядки на 80 Вт, что позволяет полностью зарядить телефон всего за пол часа.

Единственное, что огорчает – это камеры. Поскольку OnePlus 12R не имеет калибровки цвета Hasselblad, как у OnePlus 12, фотографии выглядят немного тусклыми. Вдобавок оптика очень чувствительна к любому движению, поэтому, если объект сдвинется хоть немного, фотография будет размытой. Поэтому ели вы ищете девайс с навороченными фотовозможностями, это далеко не лучший вариант.

Даже несмотря на этот недостаток, OnePlus 12R – топовый девайс всего за 500 долларов. Фактически, это флагманский смартфон по цене "середняка". У него красивый дисплей, производительность, которой хватит еще на много лет, 256 ГБ встроенной памяти и внушительная автономность.

Ранее у Samsung вышел новый бюджетник – он отличается от всех других смартфонов компании. Задняя панель устройства отделана экокожей, что не типично для Samsung. Также он получил рекордную 50-мегапиксельную фронталку.

А если вы в поисках бюджетного iPhone, специалисты назвали три модели, которые можно спокойно брать в 2024. Более старые модели предполагают некоторые компромиссы, но для большинства рядовых юзеров этого по-прежнему хватит с головой.

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