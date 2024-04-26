Эта обувь дополнит немало весенних и летних образов.

Несколько лет назад клоги были чрезвычайно популярными среди мировых модниц. Практически в каждом женском гардеробе можно было их встретить. Заметим, что клоги родом из Нидерландов. Именно там их начали делать впервые из дерева, а старую обувь использовали для растопки печи.

В этом году клоги снова в тренде. Стоит сказать, что это универсальная обувь, которая подойдет ко многим образам. Их можно носить как с юбками, так и с брюками разного типа. Кроме того, клоги также являются удобной обувью. Они будут комфортными в жаркую и прохладную погоду. Клоги можно одевать с носками, а также на босую ногу.

Стилист Анастасия Мальцева в своем Instagram показала несколько трендовых сочетаний. В частности, клоги прекрасно комбинируются с короткими джинсовыми шортами, платьями бохо и легкими сарафанами. Именно эта обувь добавит изюминку в ваш гардероб.

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Трендовые комбинации одежды с клогами - 5 лучших вариантов

Трикотажный топ и джинсы

Этот образ прекрасно подойдет на каждый день. Клоги добавят обычным джинсам привлекательности. В этом варианте акцент именно на клогах - они изюминка образа. Дополнить этот наряд можно ремнем или носками в более прохладную погоду.

Кардиган и кожаная юбка

Это сочетание является чрезвычайно нежным, но в то же время стильным. Такой лук можно дополнить черными колготками или высокими носками. Длинный теплый кардиган отлично комбинируется с блузами, а юбка и клоги будут выделяться на фоне более спокойных оттенков.

Пиджак и джинсы

Казалось бы довольно классический стиль невозможно совместить с клогами. Но это не так. Структурированный жакет и джинсы темных цветов, в частности черные, темно-синие, коричневые будут прекрасно комбинироваться как со светлыми, так и с темными клогами.

Платье миди-платье

Платье миди длины с клогами - это классическое сочетание. Однако важно выбирать платья свободного кроя. Так ваши ножки будут выглядеть стройными. Дополнить этот образ можно массивными аксессуарами.

Классический костюм

Классические костюмы можно носить не только с каблуками или кроссовками. Летом отличной альтернативой станут клоги. Они разбавят строгий костюм и добавят простоты в образ. Такое сочетание подойдет для праздничных событий и ежедневных встреч.

Напомним, ранее мы писали о трендовых цветах в 2024 году. Дизайнер Андре Тан назвал стильные сочетания в образах.

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