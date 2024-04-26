На борту лодок может быть восемь крылатых ракет.

В Черное море после длительной паузы зафиксировано присутствие двух российских подводных лодок с "Калибрами", объявлен очень высокий уровень опасности.

Как сообщили в Силах обороны юга Украины, суммарный залп "Калибров" может достигать до восьми единиц. Говорится, что остальные вражеские корабли находятся в пунктах базирования, в ведомстве обратились к украинцам:

"Уровень ракетной опасности очень высок! Будьте внимательны к сигналам воздушных тревог. Оперативно переходите в укрытие, не пренебрегайте собственной безопасностью!".

Калибров уже длительное время не видели в Черном море

Напомним, присутствие российских кораблей, в частности носителей крылатых ракет "Калибр" уже длительное время не наблюдалось в Черном море. Как неоднократно сообщали в Силах обороны, противник прячет и пытается держать как можно дальше от ВСУ свой корабельный потенциал, потому что, благодаря действиям украинских защитников, агрессор потерял примерно треть состава Черноморского флота.

Вчера, 25 апреля, начальник центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Украины Дмитрий Плетенчук говорил, что в акватории Черного моря носители крылатых ракет РФ не применяются, кораблей противника на дежурстве вообще на тот момент вообще не наблюдалось. Более того, две единицы, которые являются морскими платформами для носителей крылатых ракет, захватчики вывели из акватории азово-черноморского региона.

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