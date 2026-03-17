Россия запрещает Telegram для военных: в ISW оценили, чем это грозит армии

В то же время Кремль продолжает ограничивать работу мессенджера и на территории РФ.

Минобороны РФ издало приказ, которым запретило своим военным использовать Telegram, и это может негативно повлиять на военные операции России. Такое мнение высказывают аналитики из Института изучения войны.

Они ссылаются на жалобы российских военных блогеров, которые критикуют такое решение. По мнению аналитиков, запрет на использование Telegram для российской армии может усугубить уже существующие проблемы со связью, которые возникли у ВС РФ после блокировки Starlink. Также это может повлиять и на ухудшение управления армией противника.

В то же время аналитики отметили, что на территории РФ уже началась блокировка Telegram. Они заметили, что если в течение 14 марта было зафиксировано 6000 жалоб россиян на работу мессенджера, то уже 15 марта их стало вдвое больше. В частности, это существенно влияет на Москву и Санкт-Петербург, откуда поступило наибольшее количество жалоб. Таким образом, по мнению аналитиков, российские власти могут постепенно ограничивать работу мессенджера на своей территории для усиления цензуры в отношении войны в Украине.

По информации аналитиков, меры по блокировке настолько масштабны, что сайты и приложения из белого списка, в частности государственные страницы РФ, недоступны на некоторых территориях. Эксперты считают, что Кремль может начать блокировку Telegram именно с Москвы и Санкт-Петербурга, в частности для того, чтобы проверить на них возможное внутреннее сопротивление такому решению.

"Эти блокировки являются частью недавней эскалации Кремлем своей кампании по цензуре интернета, продолжающейся с конца 2025 и начала 2026 годов. Это потенциально отражает снижение уверенности президента России Владимира Путина в стабильности своего режима. Путин, вероятно, продолжит эти меры в будущем, поскольку он сталкивается со все более сложными и непопулярными компромиссами для поддержки своих военных усилий в Украине", – добавляют аналитики.

Блокировка Telegram на территории РФ: что известно

Напомним, ранее сообщалось, что в армии РФ начали угрожать отправкой на штурмы, если военные не удалят со своих устройств приложение Telegram. Вместо этого их призывают переходить на путинский мессенджер МАХ. Однако в ряде подразделений запретили использовать его из-за "дырявости" платформы.

На территории самой РФ замедление работы Telegram привело к тому, что им не могут пользоваться даже с использованием VPN-сервисов.

По данным источников в российских СМИ, Telegram планируют полностью заблокировать в РФ до 1 апреля. Отмечается, что речь идет о тотальном запрете платформы, как это ранее происходило с продуктами Meta – Instagram и Facebook.

