Лавров заявил, что Россия будет добиваться целей 'СВО на земле'

Глава МИД РФ заявил, что президент России Владимир Путин "неоднократно подтверждал приверженность переговорному решению".

Москва продолжает заявлять о готовности к переговорному урегулированию войны, однако считает, что Украина к этому не готова. В связи с этим Россия намерена добиваться своих целей военным путем, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"К сожалению, эти договоренности, которым Россия была привержена, начиная с 2022 года вплоть до нынешнего года, саботируются украинской стороной", – приводит слова министра российское информагентство ТАСС.

По словам Лаврова, президент России Владимир Путин "неоднократно подтверждал приверженность переговорному решению". "Путин неоднократно подтверждал, что мы однозначно привержены переговорному решению. Но поскольку киевский режим к этому не готов, мы будем достигать целей специальной военной операции на земле, что сейчас и происходит", – заявил Лавров.

Также Лавров прокомментировал февральский визит представителя Франции, который приезжал в Москву непублично для осуществления политических контактов. По словам главы МИД РФ, французская сторона не предложила России ничего нового. "Ничего, что не звучало бы публично из Парижа, на этих вот закрытых контактах мы не услышали", – сказал он.

Министр также отметил, что Париж сам раскрыл информацию о визите своего представителя, хотя изначально просил сохранить конфиденциальность визита. Кроме того, Лавров заявил, что не видит конструктивной роли Европейского союза в вопросе урегулирования войны. По его словам, ЕС "полностью дискредитировал себя" как участник возможных переговоров по вопросу прекращения войны в Украине.

Переговорный процесс на паузе

Ранее Лавров заявил, что у России отсутствуют дедлайны по срокам окончания войны в Украине. По его словам, встреча между Путиным и Зеленским может состояться только после завершения переговоров между делегациями, "чтобы поставить точку".

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов на полях Justice Conference в феврале сообщал, что главное требование российской стороны во время первого раунда переговоров в Женеве 4-5 февраля заключалось в том, чтобы ей отдали Донбасс.

Несколько дней назад Зеленский заявил, что следующий раунд переговоров между Украиной и РФ был перенесен на фоне войны США на Ближнем Востоке.

В свою очередь пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва "надеется" на проведение нового раунда трехсторонних переговоров по Украине, но конкретная дата пока не определена.

