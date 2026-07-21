Известная шахматистка отказалась от предложения Мадяра стать президентом Венгрии

Она заявила, что у неё не хватает сил.

Венгерская шахматистка Юдит Полгар заявила, что не примет предложение премьер-министра Петера Мадяра о выдвижении своей кандидатуры на пост президента. Ее слова цитирует The Guardian.

Она поблагодарила Мадяра за это предложение, однако отметила, что не может пойти на этот шаг.

"Я не чувствую в себе достаточно сил, чтобы взять на себя историческую ответственность за объединение разделённой нации, поэтому я не могу принять эту просьбу", – объяснила она своё решение.

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Что этому предшествовало

В понедельник, 20 июля, премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявил, что обсудит вопрос о президентстве с Полгар. Он объяснил это решение необходимостью для Венгрии объединиться вокруг президента, которым гордится вся страна.

Отметим, что Полгар стала единственной женщиной, вошедшей в десятку лучших шахматистов мира. Также она – единственная женщина, преодолевшая рейтинг 2700, который считается признаком супергроссмейстера.

Мадьяр после победы на выборах в Венгрии уже давно пытается заменить действующего президента, которого считают человеком Орбана. Также Мадьяр "взялся" за других чиновников эпохи Орбана. Среди них – экс-министр иностранных дел страны Петер Сийярто – правоохранительные органы в настоящее время расследуют его возможные связи с РФ.

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