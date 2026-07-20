Мадяр заявил, что предложит должность президента Венгрии известной шахматистке

Глава правительства отметил, что карьера Юдит Полгар всегда была связана с достижениями.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр предложит легендарной шахматистке Юдит Полгар занять пост президента страны. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, стране нужны единство, мир и президент, которым может гордиться каждый венгр. Мадяр отметил, что президентство – это не работа, не рабочее место, а высшая служба. Задача же президента – служить и представлять всех венгров.

"Юдит Полгар, которую сегодня рекомендовали на пост президента республики известные деятели венгерской общественной жизни, является именно таким человеком, поэтому я встречусь с ней завтра и спрошу, готова ли она служить нашей стране на новой должности до принятия новой Конституции. На протяжении десятилетий имя Юдит Полгар было синонимом таланта и упорства. Как самая успешная шахматистка в истории шахмат, она 26 лет подряд возглавляла мировой женский рейтинг, а также входила в десятку лучших игроков в абсолютном мировом рейтинге", – заявил он.

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Глава правительства также отметил, что карьера Полгар всегда была связана с достижениями.

"Она обязана полученному признанию не своим политическим предпочтениям или связям, а своему исключительному таланту, трудолюбию, беспрецедентной стойкости и честности. Она – венгерка, чьи достижения заслужили ей уважение и признание как на родине, так и во всем мире. Лично я счел бы большой честью, если бы она приняла приглашение", – подытожил Мадяр.

Политическая ситуация в Венгрии

Как сообщал УНИАН, Венгрия расследует связи бывшего министра иностранных дел Петера Сийярто с Россией. Он находится под пристальным вниманием после утечки в начале этого года записей, на которых политик предлагает помочь ослабить санкции ЕС против Москвы.

В просочившейся в сеть записи телефонного разговора Сийярто с Лавровым слышно, как венгерский министр просит своего российского коллегу предоставить аргументы для использования на следующей встрече министров иностранных дел ЕС.

Ранее Мадяр заявлял, что записи, судя по всему, свидетельствуют о государственной измене Сийярто, и что этот вопрос требует тщательного расследования. Экс-глава МИД заявил, что разговор был обычной дипломатической коммуникацией.

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