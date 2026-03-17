Опыт России в войне против Украины стал угрозой для других регионов мира, - Зеленский

По словам президента, война в Украине уже сказывается на других странах.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что неоднократно пытался объяснить миру, что РФ за четыре года полномасштабного вторжения приобрела большой опыт - знания о фронте, новые технологии, опыт длительной наземной войны и военно-промышленную базу. Об этом он сказал в интервью i24NEWS и Jerusalem Post.

"Я всегда подчеркивал, что это повлияет на другие регионы: Африку, Ближний Восток, Европу и другие регионы. Потому что у России есть интересы на Ближнем Востоке. Она была союзником бывшего сирийского режима и остается союзником нынешнего иранского режима. У них общие интересы с Северной Кореей - они союзники. У них есть интересы в Европе, в частности подрыв единства Европейского Союза", - объяснил глава государства.

По его словам, теперь мир видит, что, даже находясь под ударами, иранский режим наносит ответные удары.

"Именно это я пытаюсь донести: остановить Россию означает остановить много разных войн", - подчеркнул Зеленский.

Ранее Reuters писал, что страны Персидского залива попросили Трампа не прекращать войну против Ирана. Эти государства считают, что Белый дом должен полностью ослабить военный потенциал Ирана. В то же время США оказывают давление на страны Персидского залива и требуют, чтобы те присоединились к войне против Ирана.

В то же время Axios сообщал, что Иран возобновил прямой канал связи с американской стороной. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи направил посланнику президента США Стиву Виктоффу текстовые сообщения, в которых речь шла о прекращении войны. Однако США не ведут переговоров с Ираном.

