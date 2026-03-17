Страны Персидского залива попросили Трампа не заканчивать войну против Ирана, - Reuters

Теперь эти страны заинтересованы в том, что бы Вашингтон полностью ослабил Иран в военном плане.

Сначала страны Персидского залива не просили США начинать войну с Ираном, но в настоящее время многие из них призвали Вашингтон не останавливаться.

Об этом Reuters сказали три правительственных источника в странах Персидского залива. Отмечается, что изменение позиции региональных лидеров связано с тем, как Иран ответил на американо-изральские удары.

По данным источников, теперь страны Персидского залива опасаются, что если у Ирана будет большое количество оружия, то он сможет постоянно угрожать энергетическим ресурсам региона, как это происходит сейчас, когда Иран блокирует Ормузский пролив.

Поэтому теперь, сказали источники Reuters, в странах Персидского залива считают, что Белый дом должен полностью ослабить военный потенциал Ирана.

В свою очередь, США оказывают давление на страны Персидского залива и требуют, чтобы те присоединились к войне против Ирана. Об этом изданию сказали те же источники, а также западные и арабские дипломаты.

Как сообщал УНИАН, Иран пригрозил Украине, что любая помощь Киева Израилю, включая беспилотники, делает всю украинскую территорию "законной целью" для ракетных ударов Тегерана.

Недавно директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь допустил, что США могут попасть в катастрофу, если начнут сухопутную операцию против Ирана, поскольку американская армия не готова к войне.

