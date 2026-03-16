Иран возобновил прямой канал связи с американской стороной, - Axios

В Иране же заявляют, что намерены продолжать войну столько, сколько потребуется.

Между посланником президента США Стивом Уиткоффом и министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи был возобновлен прямой канал связи. Об этом сообщает Axios со ссылкой на американского чиновника и осведомленного источника.

Уиткофф и Аракчи могут обмениваться сообщениями

Отмечается, что Аракчи направил Уиткоффу текстовые сообщения, в которых речь шла о прекращении войны. По словам американского чиновника, несмотря на это, США не ведут переговоров с Ираном.

По словам источника, Аракчи, вероятно, координирует свои действия с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.

Также американский чиновник в комментарии для Axios заявил, что президент США Дональд Трамп открыт для сделки с Ираном, которая позволила бы Тегерану "интегрироваться с остальным миром и зарабатывать деньги на своей нефти".

"Президент всегда открыт для соглашения. Но он не ведет переговоры с позиции слабости. Он не отступает от причин, по которым начался этот конфликт", - сказал чиновник журналистам.

Иран отрицает обмен сообщениями с американской стороной

Как пишет Drop Site News со ссылкой на иранских чиновников, именно Аракчи получил сообщения от Уиткофф, но проигнорировал их. Тем не менее, ни один из источников не рассказал журналистам о том, сколько текстовых сообщений было обменено, или об их содержании.

Tasnim News Agency сообщает, что Аракчи отрицает то, что Иран обращался к США с какими-либо просьбами о прекращении огня. Он подчеркнул, что Тегеран продолжит оказывать "достойное и непоколебимое сопротивление" войне, развязанной США и Израилем.

"Эта война должна закончиться таким образом, чтобы она больше не продолжалась и враги больше не думали о новой агрессии. Они уже получили хороший урок", - добавил глава МИД Ирана.

По словам Аракчи, враги из США и Израиля осознали, с какой нацией они столкнулись. Он заверил, что Иран не колеблется в вопросе самообороны и будет продолжать войну столько, сколько необходимо.

Трамп отказался заключать соглашение о прекращении огня с Ираном

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом пока не видит возможности для дипломатического урегулирования конфликта с Ираном на текущих условиях. Он четко дал понять, что не спешит подписывать мирное соглашение.

По словам Трампа, Иран уже "хочет заключить соглашение", однако Вашингтон придерживается другой позиции. Он подчеркнул, что условия "пока недостаточно хорошие".

