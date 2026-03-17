'У него есть то, что мне нужно, и у меня есть то, что ему нужно': Зеленский о встрече с Нетаньяху

Иран и российский диктатор Путин создали теперешнюю угрозу вместе, считает президент.

Тегеран поставлял "Шахеды" Москве, а Россия потом помогала Ирану совершенствовать и адаптировать их в ответ.

Об этом в интервью The Jerusalem Post сказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Они, конечно, солгали"

Он отметил, что Украина с самого начала пыталась остановить эти поставки, напрямую предупреждая Тегеран о том, что это оружие будет использовано против мирного населения.

По словам Зеленского, иранские официальные лица отрицали, что помогают России, и пытались преуменьшить масштабы поставок: "Они сказали: "Хорошо… мы здесь не союзники. Мы продали россиянам часть "Шахедов", и там будет 1200 или 1300, и это все".

"Но это было неправдой. Конечно, они солгали", - констатировал Зеленский.

Россия и Иран

Он добавил, что Россия с подачи Ирана наладила собственное производство при чем не только "Шахедов", но и других, более дешевых вариантов.

На прямой вопрос о том, предоставляет ли Россия Ирану модернизированные "Шахеды" или технические ноу-хау, Зеленский без колебаний ответил: "Да, я уверен".

Украина предлагает помощь

Зеленский сказал, что Украина уже пытается помочь странам, столкнувшимся с этой угрозой. Он детализировал, что Украина направила три группы военных экспертов, чтобы помочь странам оценить их системы противовоздушной обороны и противостоять "Шахедам".

"Сейчас три группы уже там. Теперь странам решать, как использовать наш опыт", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что роль Украины носит исключительно оборонительный характер.

"Они обратились к нам за экспертной помощью по вопросам противовоздушной обороны. Противовоздушная оборона, а не нападения", - отметили глава государства.

Путин, давление и война в более широком контексте

Зеленский связал угрозу "Шахедов" с неспособностью международного сообщества остановить российского диктатора Владимира Путина:

"Жаль. Мы не видим в мире силы, которая действительно может остановить Путина".

Ввиду сложившейся обстановки, Зеленский выразил убеждение в том, что Путин и Иран создали эту угрозу вместе.

Обращение к Нетаньяху

На вопрос о возможном контакте с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху Зеленский ответил, что израильская сторона обратилась к нему по поводу беседы, и он готов:

"У него есть то, что мне нужно, и у меня есть то, что ему нужно. Поэтому я готов к этому диалогу".

Войны в Украине и Иране: в чем связь

Вчера политик и дипломат Роман Безсмертный высказал мнение, что война России против Украины и война Ирана с Израилем – это два фронта одного противостояния.

Дипломат отметил, что если Запад не начнет координировать действия для поиска решений по поддержке Украины и Израиля и рационально использовать дефицитные ресурсы, то войны для этих стран могут значительно затянуться во времени

