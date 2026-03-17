'У него есть то, что мне нужно, и у меня есть то, что ему нужно': Зеленский о встрече с Нетаньяху

Тегеран поставлял "Шахеды" Москве, а Россия потом помогала Ирану совершенствовать и адаптировать их в ответ.
Об этом в интервью The Jerusalem Post сказал президент Украины Владимир Зеленский.
"Они, конечно, солгали"
Он отметил, что Украина с самого начала пыталась остановить эти поставки, напрямую предупреждая Тегеран о том, что это оружие будет использовано против мирного населения.
По словам Зеленского, иранские официальные лица отрицали, что помогают России, и пытались преуменьшить масштабы поставок: "Они сказали: "Хорошо… мы здесь не союзники. Мы продали россиянам часть "Шахедов", и там будет 1200 или 1300, и это все".
"Но это было неправдой. Конечно, они солгали", - констатировал Зеленский.
Россия и Иран
Он добавил, что Россия с подачи Ирана наладила собственное производство при чем не только "Шахедов", но и других, более дешевых вариантов.
На прямой вопрос о том, предоставляет ли Россия Ирану модернизированные "Шахеды" или технические ноу-хау, Зеленский без колебаний ответил: "Да, я уверен".
Украина предлагает помощь
Зеленский сказал, что Украина уже пытается помочь странам, столкнувшимся с этой угрозой. Он детализировал, что Украина направила три группы военных экспертов, чтобы помочь странам оценить их системы противовоздушной обороны и противостоять "Шахедам".
"Сейчас три группы уже там. Теперь странам решать, как использовать наш опыт", - сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что роль Украины носит исключительно оборонительный характер.
"Они обратились к нам за экспертной помощью по вопросам противовоздушной обороны. Противовоздушная оборона, а не нападения", - отметили глава государства.
Путин, давление и война в более широком контексте
Зеленский связал угрозу "Шахедов" с неспособностью международного сообщества остановить российского диктатора Владимира Путина:
"Жаль. Мы не видим в мире силы, которая действительно может остановить Путина".
Ввиду сложившейся обстановки, Зеленский выразил убеждение в том, что Путин и Иран создали эту угрозу вместе.
Обращение к Нетаньяху
На вопрос о возможном контакте с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху Зеленский ответил, что израильская сторона обратилась к нему по поводу беседы, и он готов:
"У него есть то, что мне нужно, и у меня есть то, что ему нужно. Поэтому я готов к этому диалогу".
Войны в Украине и Иране: в чем связь
Вчера политик и дипломат Роман Безсмертный высказал мнение, что война России против Украины и война Ирана с Израилем – это два фронта одного противостояния.
Дипломат отметил, что если Запад не начнет координировать действия для поиска решений по поддержке Украины и Израиля и рационально использовать дефицитные ресурсы, то войны для этих стран могут значительно затянуться во времени