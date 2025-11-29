Во время войны в Украине важным городом стал Жешув, поскольку там есть международный аэропорт.

Премьер-министр Польши Дональд Туск в этом месяце обвинил РФ в нападении на польскую железную дорогу на участке, который "имеет решающее значение для доставки помощи Украине". Как стало известно, диверсанты взорвали взрывное устройство на одном из участков пути, а дальше по линии прикрепили металлический зажим, который мог вызвать сход поезда с рельсов.

Как пишет The Wall Street Journal, такой случай является последним в длинном списке российских провокаций на территории стран НАТО, которые едва не привели к войне. В издании напомнили, что этой осенью около 20 российских дронов дальнего радиуса действия намеренно нарушили воздушное пространство Польши.

"Подозрительные беспилотники нарушили полеты и кружили вокруг военных баз и критической инфраструктуры по всей Европе, а нелегальные суда, тянувшие якоря, повредили подводные кабели и трубопроводы в Балтийском море. Россия является очевидным подозреваемым", - считают в издании.

В то же время небольшие города Восточной Европы неожиданно стали геополитически важными и объектами международных интриг. Среди таких городов есть Жешув с населением в 200 тысяч человек, который расположен примерно в 105 км от украинской границы.

Как изменился Жешув во время войны в Украине

По словам мэра города Конрада Фийолека, до 2022 года Жешув был "на окраине ЕС".

"Мы также были моноэтническим городом", - отметил он.

Однако это изменилось после вторжения российских войск в Украину.

В WSJ напомнили, что в течение первых нескольких месяцев войны через Жешув проехало около 1,5 млн украинских беженцев, и сейчас здесь проживает около 30 тысяч человек, среди которых 2000 детей, посещающих местные школы.

В то же время национальные опросы свидетельствуют о том, что общественность устала от украинских беженцев, однако Фийолек заверил, что здесь отношение остается благосклонным:

"Наши граждане... знают, что лучше, когда Украина борется за нашу безопасность, нашу демократию, чем иметь на нашей границе агрессивные российские войска".

Известно, что в начале 2022 года США развернули тысячи солдат в Польше. Несмотря на гражданскую одежду, американские военные все равно привлекают внимание, когда ходят по Жешуве, что нехарактерно для Восточной Европы. Однако мэр говорит, что их присутствие "является залогом нашего чувства безопасности. Это.... наиболее проамериканский регион Европы".

"Метрополия Жешува стала центром западной военной и гуманитарной поддержки Украины. Аэропорт Жешув-Ясенка обслуживает как западных военных, так и гражданских пассажиров, включая журналистов, волонтеров и иностранных чиновников, путешествующих в Украину и из нее. В прошлом году аэропортом воспользовались около 1,2 миллиона гражданских пассажиров, что на 700 000 больше, чем до войны, и сейчас он является одним из крупнейших грузовых хабов в Польше", - добавили в WSJ.

Как РФ пытается повлиять на жизнь в городе

Однако РФ также заметила новое значение Жешува, поэтому пытается проводить свои преступные действия в городе.

"Мы знаем, что они очень активны. Власти задержали некоторых агентов, нанятых Россией для наблюдения за железнодорожными линиями, и город регулярно сталкивается с кибератаками", - рассказал Камиль Чиж, руководитель отдела городского брендинга, экономического развития и туризма Жешува.

В свою очередь Фийолек добавил:

"Мы знаем, что в нашем городе много камер, и иногда они используют наши камеры для наблюдения за тем, что здесь происходит".

Поэтому теперь аэропорт стал мишенью для российских провокаций, однако вице-президент правления аэропорта Бартош Гурский говорит, что "сейчас это один из самых безопасных аэропортов в Европе".

"Прилетев в Жешув, вы увидите системы противовоздушной обороны Patriot, выстроенные на взлетно-посадочной полосе. С начала войны аэропорт потратил более 50 миллионов долларов на инфраструктуру, включая физическую и кибербезопасность", - отметили в издании.

Также, по информации польских и украинских властей, в прошлом году они сорвали российское покушение на убийство президента Украины Владимира Зеленского во время его путешествия через аэропорт Жешув-Ясенка. Шпионов поймали с камерами, которые подглядывали через ограждение по периметру аэропорта.

Когда журналистка WSJ спросила, находится ли город в состоянии войны, чиновники Жешува ответили осторожно.

"Мы чувствуем, что война приближается - мы чувствуем эту атмосферу. Это не нормальная ситуация, но мы знаем, что это еще не война", - отметил Фийолек.

Польша и Украина - последние новости

Как писал УНИАН, ранее Польша начала возводить фортификации на границе с РФ. Пока известно о трех небольших участках с фортификациями, которые расположены вблизи границы с российским эксклавом, а именно Калининградской областью.

Такие элементы напоминают украинские фортификации, однако необходима глубокая оборона, ведь приближение войск к границе в случае вторжения может быть чрезвычайно рискованным, написал пользователь соцсети Х Clément Molin.

Также сообщалось, что Польша разворачивает 10 тысяч военных для защиты критической инфраструктуры. Целью операции является усиление охраны критической инфраструктуры и предотвращения возможных диверсий на территории страны.

Кроме того, при развертывании таких войск Польша планирует использовать не только живую силу, но и военную технику, мобильные системы охраны и разведывательные комплексы.

