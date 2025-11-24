Кроме Польши, фортификации также планируют построить в странах Балтии.

Польша начала строительство фортификаций по программе "Восточный щит" на границе с Калининградской областью РФ. Об этом со ссылкой на спутниковые снимки сообщает пользователь сети Х Clément Molin.

Сейчас известно о трех небольших участках с фортификациями, которые расположены вблизи границы с российским эксклавом. Фортификации включают противотанковые рвы, "зубы дракона" и окопы. Автор отметил, что такие элементы похожи на украинские фортификации. Впрочем, он отметил, что необходима глубокая оборона, поскольку приближение войск к границе в случае вторжения может быть чрезвычайно рискованным.

Он также отметил, что традиционные фортификации являются устаревшими из-за угрозы от дронов. Поэтому при создании подобных оборонительных линий важно учитывать опыт Украины, где произошел переход к скрытым позициям в лесополосах и защищенным укрытиям для техники.

Отмечается, что фортификации начали возводить только на четвертый год полномасштабной войны Украины против РФ. Кроме Польши, фортификации на восточных границах строят также страны Балтии. Впрочем, по словам автора, в Литве подготовка фортификаций недостаточна - пока они установили только "зубы дракона" на небольшом участке. В других странах Балтии и в Финляндии фортификации все еще находятся на стадии планирования или подготовки.

Возможное вторжение РФ в Европу: важные новости

Ранее глава ГУР Кирилл Буданов заявлял, что РФ уже спланировала боевые действия против стран Европы, однако реализовать она их сможет только после окончания боевых действий в Украине. Он также отметил, что провокации РФ с дронами в Европе имеют целью ослабить поддержку Украины.

О неотвратимости войны РФ с НАТО ранее писало и издание BILD. Один из военных во время закрытой встречи стран Европы заявил, что своей борьбой Украина выиграет время для Североатлантического альянса. Также участники встречи отмечали, что оборонный бюджет России работает гораздо эффективнее западного.

