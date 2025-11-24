Он отметил, что мирное урегулирование в отношении Украины должно укрепить, а не ослабить европейскую безопасность.

"Мирный план" по завершению войны в Украине, предложенный Соединенными Штатами Америки и Россией, требует доработки. Некоторые из предложений являются неприемлемыми.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает The Guardian. По его словам, лидеры ЕС, которые приняли участие в неформальной встрече в Анголе, провели "серьезное" обсуждение мирных переговоров по Украине. Было достигнуто согласие, что 28 пунктов, предложенных США и Россией, "нуждаются в переработке", поскольку некоторые из предложений являются "неприемлемыми".

Туск подчеркнул, что особенно важно, чтобы ни одно соглашение не ослабило безопасность Польши и Европы в целом.

Видео дня

Премьер Польши добавил, что мирное урегулирование не должно "способствовать агрессору". Кроме того, по словам Туска, ЕС четко заявил, что не согласится на ограничение количества солдат в Вооруженных силах Украины.

Он добавил, что переговоры остаются "деликатными", поскольку европейские лидеры стремятся удержать США на своей стороне.

"Европа должна быть единой. Мы сделаем все возможное, чтобы США были на одной стороне с нами. Мы должны действовать в отношении России как НАТО, вместе, а не как отдельные государства. Любое мирное урегулирование в отношении Украины должно укреплять, а не ослаблять нашу безопасность", – сказал он.

"Мирный план" по Украине: другие заявления иностранных лидеров

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что хотя на переговорах в Женеве некоторые вопросы были выяснены, но "мир в Украине не наступит за одну ночь".

Он четко дал понять, что с Европой необходимо консультироваться и согласиться на "мирный план" по Украине, учитывая его последствия для европейской безопасности. Немецкий канцлер призвал Россию сесть за стол переговоров и принимать более активное участие в переговорах.

Вас также могут заинтересовать новости: