Курс валют в Украине 14 марта: сколько стоят сегодня доллар и евро

Курс доллара в Украине в субботу, 14 березня, в большинстве обменников и работающих отделений банков будет находиться в пределах - прием от 43,80 до 44,15 гривни и продажа от 44,30 до 44,65 гривни, отметил аналитик Алексей Козырев.

По его словам, курс евро сегодня будет в пределах - прием от 50,80 до 51,15 гривни и продажа от 51,20 до 51,60 гривни.

"Эти котировки могут быть еще скорректированы на плюс-минус 4−10 копеек в зависимости от индивидуальных задач того или пункта обмена валюты и видения аналитиками сетей обменников перспектив доллара и евро на ближайшую неделю", - сообщил эксперт.

Видео дня

В то же время он предупредил, что владельцы обменников постараются по максимуму воспользоваться сложившейся ситуацией.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 16 марта, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,14 гривни за доллар. При этом, согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также укрепила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 50,67 гривни за один евро.

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 44,09/44,12 гривни за единицу американской валюты, а единая европейская валюта – 50,62/50,65 гривни за евро.

