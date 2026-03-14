Магнитные бури 14 марта не утихнут: насколько сильно будет штормить сегодня (график)

В течение суток ожидается магнитная буря уровня G1.

Перед выходными на Земле началась магнитная буря и сегодня, 14 марта, она продолжится. Об этом свидетельствуют данные meteoagent.

Ожидается, что Кр-индекс приблизится или достигнет отметки 5, что свидетельствут о слабой магнитной буре.

Такие же прогнозы дает и Британская геологическая служба. По информации ученых, на нашу планету обрушился высокоскоростной поток из корональной дыры.

"Мы ожидаем усиления геомагнитной активности в течение 14 марта с приходом высокоскоростного потока солнечного ветра из корональной дыры", - говорится в сообщении.

Магнитные бури - как защититься от их влияния

Магнитные бури возникают из-за вспышек на Солнце, когда потоки заряженных частиц достигают магнитного поля Земли. В такие периоды некоторые люди могут чувствовать головную боль, усталость, скачки давления или ухудшение сна. Считается, что особенно чувствительными к изменениям геомагнитной обстановки бывают люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями и метеозависимые.

Чтобы уменьшить влияние магнитных бурь на организм, рекомендуют соблюдать спокойный режим дня. Важно высыпаться, пить достаточно воды и по возможности избегать стрессов и сильных физических нагрузок. Также рекомендуется сократить употребление кофе, алкоголя и жирной пищи. Полезны прогулки на свежем воздухе и лёгкая физическая активность.

