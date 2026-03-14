РФ массированно атаковала Киевскую область: есть погибшие, начались перебои со светом

Повреждены общежитие и многоэтажный дом.

Россия этой ночью совершила массированную атаку на Киевскую область ракетами и дронами, есть разрушения в нескольких районах, погибшие и раненые.

Сначала глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник сообщил о двух погибших и четырех раненых, однако позже написал, что число погибших возросло до трех. Двое человек погибли в Броварском районе, один погибший – в Вышгородском.

В целом последствия атаки оккупантов зафиксированы в четырех районах области.

Так, в Броварском районе повреждены здание общежития, производственные и складские помещения.

В Обуховском районе повреждено техническое помещение многоэтажного дома, также рядом загорелись автомобили.

В Бучанском районе в результате атаки возник пожар в частном доме.

В Вышгородском районе горят складские помещения, поврежден многоквартирный жилой дом.

"На местах работают все оперативные службы – спасатели, медики, полиция. Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия атаки и помочь людям", – отметил Калашник.

Также в Киеве и области начались перебои с электричеством. В частности, ДТЭК сообщает об экстренных отключениях в Киеве и в Бучанском районе.

Удары РФ по Украине

В ночь на 7 марта российские войска нанесли удар по пятиэтажному дому в Харькове новой ракетой "Изделие 30". В результате атаки погибли более десятка человек.

Удар разрушил подъезд дома с первого по пятый этаж. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что российские военные прицельно атаковали жилое здание. По предварительным данным, ракета была выпущена с самолета и имела мощную боевую часть.

11 марта россияне нанесли удар беспилотником по зданию районного управления полиции в городе Шостка Сумской области, более 20 полицейских ранены.

