14 марта в Украине принято чествовать добровольцев.

Четырнадцатый день марта важен для Украины - праздник сегодня посвящается одной необычной профессии и всем воинам-добровольцам. Церковные верования об этой дате запрещают нарушать пост, а народные - обижать животных.

Какой сегодня праздник в Украине

14 марта проходит День добровольца- торжество в честь мужчин и женщин, которые сами и без принуждения встали на защиту родной земли. Мужество этих воинов безгранично, а их подвиг заслуживает благодарности.

Еще один праздник сегодня в Украине - это День землеустроителя, что проводится во вторую мартовскую субботу. С ним поздравляют специалистов по рациональному использованию земельных ресурсов и установлению границ участков.

Какой сегодня праздник церковный

В современном календаре православные храмы проводят службу в честь двух великих христианских святых - преподобного монаха и чудотворца Венедикта, и князя киевского Ростислава. Если обратиться к старому, то есть юлианскому календарю, то в нем праздник 14 марта посвящался святой Евдокии Илиопольской.

Какой сегодня праздник в мире

На планете отмечается День числа Пи, чествующий важнейшую математическую константу в науке. Ученые используют ее во множестве расчетов, начиная от вычисления площади предметов до построения траектории космических кораблей.

Есть и другие всемирные праздники сегодня - День против плотин, День бабочек, День математики, День вопросов, День генеалогии и День поясных сумок.

Какой сегодня праздник в народе

Приметы позволяет определить, каким будет летний период в этом году:

если птицы уже начали строить гнезда, то лето ожидается жарким;

прошел дождь - июнь тоже будет мокрым;

дует холодный северный ветер - к прохладному июлю;

если береза дает много сока, то скоро разольются реки.

Наши предки в этот период готовились к посевному сезону. Для этого брали грабли и вспушивали землю, даже если она еще не растаяла. Таким образом надеялись получить хороший урожай. Также удачен сегодня праздник для ухода за коровами, козами, овечками.

Что нельзя делать сегодня

Строго запрещено 14 марта обижать животных, кричать на них и резать скот на мясо. Если взглянуть на то, какой сегодня церковный праздник, то запрет становится понятным, ведь святой Венедикт считается покровителем всех зверей. Также не стоит забывать, что в Великий пост накладывается запрет на употребление не постной еды.

