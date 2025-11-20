Такое решение связано с ростом диверсионной активности иностранных служб в Европе.

В Польше заявили о развертывании 10 тысяч военных в рамках операции "Горизонт", что является крупнейшим внутренним военным привлечением за последние годы. Об этом сообщил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш.

По его словам, целью операции является усиление охраны критической инфраструктуры и предотвращение возможных диверсий на территории страны.

Как пишет "Милитарный", военнослужащие будут работать в тесном взаимодействии с подразделениями Министерства внутренних дел и администрации Польши (MSWiA).

Кроме того, контингент включает силы оперативных войск и подразделения территориальной обороны WOT (Terytorialsi).

Также во время развертывания таких войск Польша намерена использовать не только живую силу, но и военную технику, мобильные системы охраны и разведывательные комплексы.

"Отдельно отмечается применение средств на основе искусственного интеллекта, которые должны улучшить выявление угроз и мониторинг важных объектов. Военные рассредоточены по всей территории страны, включая энергетические, транспортные и оборонные объекты", - добавили в издании.

В то же время в Польше подчеркивают, что решение связано с ростом диверсионной активности иностранных служб в Европе.

Кроме того, в Варшаве добавили, что операция "Горизонт" должна повысить устойчивость государства и гарантировать безопасность населения в случае гибридных угроз.

Политическая ситуация в Польше - последние новости

Ранее стало известно, что Польша закрывает последнее российское консульство в стране в ответ на диверсию на железной дороге. Отмечается, что после закрытия консульства в Гданьске в Польше останется только одно работающее российское диппредставительство - посольство в Варшаве.

В то же время Кремль уже отреагировал на такие новости. Там заявили, что это "лишено здравого смысла" и что отношения с Польшей "полностью испортились".

"Вероятно, это проявление этого ухудшения - стремление польских властей свести к нулю любую возможность консульских и дипломатических отношений. Здесь можно только выразить сожаление... Это не имеет ничего общего со здравым смыслом", - сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Как оказалось, диверсии на польской железной дороге совершили двое граждан Украины, которые пересекли границу Польши из Беларуси этой осенью и, как считается, сотрудничали с российскими разведывательными службами.

В свою очередь известно, что один из подозреваемых ранее был осужден за диверсию судом во Львове.

Вас также могут заинтересовать новости: