Арабские страны боятся ответить Ирану: израильский эксперт рассказал, на кого рассчитывают

Арабские страны боятся отвечать Ирану на удары и в этой ситуации рассчитывают на президента США Дональда Трампа.

Такое мнение в эфире "Киев24" высказал израильский военный эксперт Давид Гендельман. Он отметил, что атаки Ирана на арабские страны имеют целью заставить их оказывать давление на Трампа для скорейшего завершения войны, поскольку Иран несет большие потери.

Гендельман считает, что, несмотря на разговоры о силовом ответе, страны арабского мира опасаются эскалации в регионе.

Кроме того, он отметил, что для арабских стран украинский опыт с дронами-перехватчиками может стать существенной помощью в борьбе с иранскими "Шахедами".

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский заявлял, что обращение США именно к Украине с просьбой помочь в вопросе противодействия дронам на Ближнем Востоке свидетельствует о том, что у Киева "есть козыри".

На прошлой неделе Зеленский подтвердил, что украинские военные эксперты отправились в регион Персидского залива, чтобы помочь союзникам США в сбивании "Шахедов". Кроме того, Украина направила специалистов по ПВО на американскую военную базу в Иордании.

12 марта издание The Hill написало, что Украина стремится использовать ситуацию вокруг Ирана для укрепления связей с Белым домом и демонстрации своих военных инноваций, поскольку мирные переговоры с Россией отодвинуты на второй план для США.

Вас также могут заинтересовать новости: