В Евросоюзе не боятся Российской Федерации в связи с использованием доходов от ее замороженных активов для поддержки Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Европейского Совета Шарль Мишель и президент Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен сказали на совместной пресс-конференции после встречи лидеров стран-членов ЕС.
По словам Мишеля, на встрече лидеров ЕС была подтверждена решимость усилить военную поддержку Украины, и в частности, принято решение использовать доходы от российских замороженных активов, чтобы помочь Украине в закупке оружия.
"И мы не запуганы Россией. Мы абсолютно на стороне Украины", - сказал Мишель.
Президент Евросовета уточнил, что решение о поддержке Украины, о противодействии России и введении санкций принимаются именно потому, что в ЕС не запуганы Россией.
"И это справедливо. Доходы от этих замороженных активов будут использованы для Украины, потому что она является жертвой агрессивной войны, начатой Россией", - подчеркнул Мишель.
В свою очередь, фон дер Ляйен подчеркнула, что в ЕС убеждены, что это правильный путь.
"Россия должна заплатить за то, что она делает в Украине. И это полностью согласуется с подходом наших партнеров из "Большой семерки". Именно поэтому мы одобрили это (решение)", - сказала фон дер Ляйен.
Она подчеркнула, что к каким бы действиям не прибегала Россия, это не должно влиять на решения, которые принимаются в ЕС.
На двухдневном заседании Европейского Совета, которое состоялось 21-22 марта, лидеры ЕС рассмотрели прогресс относительно следующих конкретных шагов с целью направления сверхприбылей от российских активов в пользу Украины, в том числе возможность финансирования военной поддержки.
В связи с этим, лидеры Евросоюза предложили Совету ЕС продолжить работу над последними предложениями вице-президента Еврокомиссии, высокого представителя Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля.
Решение ЕС по Украине
20 марта Боррель представил странам-членам Евросоюза предложение о направлении сверхприбылей с обездвиженных активов Российской Федерации на закупку оружия для Украины. В частности, 90% будут распределены через Европейский фонд мира и 10% через бюджет ЕС.
Боррель заявил, что сверхприбыли с обездвиженных активов Российской Федерации составят около 3 млрд евро в год.