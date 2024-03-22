В ЕС приняли решение использовать доходы от российских замороженных активов, чтобы помочь Украине в закупке оружия.

В Евросоюзе не боятся Российской Федерации в связи с использованием доходов от ее замороженных активов для поддержки Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Европейского Совета Шарль Мишель и президент Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен сказали на совместной пресс-конференции после встречи лидеров стран-членов ЕС.

По словам Мишеля, на встрече лидеров ЕС была подтверждена решимость усилить военную поддержку Украины, и в частности, принято решение использовать доходы от российских замороженных активов, чтобы помочь Украине в закупке оружия.

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"И мы не запуганы Россией. Мы абсолютно на стороне Украины", - сказал Мишель.

Президент Евросовета уточнил, что решение о поддержке Украины, о противодействии России и введении санкций принимаются именно потому, что в ЕС не запуганы Россией.

"И это справедливо. Доходы от этих замороженных активов будут использованы для Украины, потому что она является жертвой агрессивной войны, начатой Россией", - подчеркнул Мишель.

В свою очередь, фон дер Ляйен подчеркнула, что в ЕС убеждены, что это правильный путь.

"Россия должна заплатить за то, что она делает в Украине. И это полностью согласуется с подходом наших партнеров из "Большой семерки". Именно поэтому мы одобрили это (решение)", - сказала фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что к каким бы действиям не прибегала Россия, это не должно влиять на решения, которые принимаются в ЕС.

На двухдневном заседании Европейского Совета, которое состоялось 21-22 марта, лидеры ЕС рассмотрели прогресс относительно следующих конкретных шагов с целью направления сверхприбылей от российских активов в пользу Украины, в том числе возможность финансирования военной поддержки.

В связи с этим, лидеры Евросоюза предложили Совету ЕС продолжить работу над последними предложениями вице-президента Еврокомиссии, высокого представителя Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля.

Решение ЕС по Украине

20 марта Боррель представил странам-членам Евросоюза предложение о направлении сверхприбылей с обездвиженных активов Российской Федерации на закупку оружия для Украины. В частности, 90% будут распределены через Европейский фонд мира и 10% через бюджет ЕС.

Боррель заявил, что сверхприбыли с обездвиженных активов Российской Федерации составят около 3 млрд евро в год.

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