Деньги хотят распределить через Европейский фонд мира.

Вице-президент Еврокомиссии, высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель представил странам-членам Евросоюза предложение о направлении сверхприбылей с обездвиженных активов Российской Федерации на закупку оружия для Украины.

Об этом Боррель сообщил в сети X. В частности, на основе этого предложения Европейский Совет должен принять решение об использовании непредвиденных активов из российских замороженных активов на поддержку Украины в ее борьбе за победу.

"90% будут распределены через Европейский фонд мира и 10% через бюджет ЕС", - подчеркнул Боррель.

Также высокий представитель ЕС заявил, что с нетерпением ожидает скорейшего одобрения Европейским Советом этого предложения.

"Это продемонстрирует единство ЕС и обязательства поддерживать Украину и ее народ", - отметил Боррель.

В Российской Федерации уже отреагировали на это предложение. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии для пропагандистских "РИА Новости", - это еще одно заявление Борреля, которое идет "в русле движения в сторону разрушения юридических основ европейского и международного права".

Он утверждает, что в Европе осознают, какой "ущерб могут принести подобные решения и для их экономики, и для их имиджа как надежных гарантов неприкосновенности собственности".

Песков добавил, что государства, которые примут подобные решения, станут "объектами судебного преследования на многие десятилетия".

Замороженные активы РФ - Европа хочет использовать деньги в пользу Украины

Сначала в странах Запада рассматривали варианты, что замороженные активы РФ будут использованы для восстановления и восстановления Украины. В частности, с призывом, что это следует сделать как можно быстрее, выступала министр финансов США Джанет Йеллен.

В то же время, в последнее время стало все больше появляться заявлений, о том, чтобы замороженные активы использовались также для закупки оружия для Украины.

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