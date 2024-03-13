Проблема однако в том, что Европа до сих пор ничего у россиян не конфисковала, а лишь временно "заморозила".

Европейский парламент принял новую законодательную резолюцию по директиве о выявлении и аресте активов криминального происхождения, которая позволит оперативно замораживать и конфисковывать эти деньги на территории ЕС. Как сообщает Deutsche Welle, резолюцию приняли в среду, 13 марта.

В документе говорится о том, что российские активы, конфискованные из-за ее агрессивной войны, должны стать "вкладом в восстановление Украины".

Также сообщается, что Еврокомиссия должна разработать рекомендации по использованию конфискованных активов и имущества для компенсации, реституции и репараций государствам, пострадавшим от международных преступлений.

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"Если активы были конфискованы в связи с российской агрессивной войной против Украины или связанными с этим преступлениями (...), то эти активы или чистые доходы, полученные в результате ликвидации таких активов должны быть направлены на взносы в восстановление Украины", - отмечается в резолюции.

Передача Украине российских активов

Сейчас российские активы на Западе заморожены, но не конфискованы. То есть Россия не может распоряжаться этими активами, но остается их владельцем.

Как сообщал УНИАН, в западных странах в последнее время все активнее обсуждают передачу Украине замороженных российских активов или хотя бы доходов от них. В лучшем случае Украина сможет использовать их уже в конце этого года, рассказал вице-премьер по восстановлению - министр по развитию общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Financial Times со ссылкой на европейских чиновников отметило, что Евросоюз может предоставить Украине первую прибыль от замороженных активов РФ уже в июле этого года. "После нескольких месяцев споров первый денежный транш может быть выплачен уже в июле, если Брюссель сможет получить одобрение государств-членов", - говорится в статье.

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