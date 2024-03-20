Соответствующие средства будут направляться в Европейский фонд мира и бюджет ЕС для удовлетворения военных и гражданских целей Украины.

Вице-президент Еврокомиссии, высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что сверхприбыли с обездвиженных активов Российской Федерации составят около 3 миллиардов евро в год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом после заседания Совета ассоциации Украина - ЕС в Брюсселе сказал Боррель на совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и комиссаром ЕС по вопросам европейской политики соседства и расширения Оливером Варгеи.

Высокий представитель ЕС напомнил, что направил Европейскому Совету предложение для принятия решения для распределения доходов от обездвиженных российских активов в рамках финансовых инструментов ЕС. В частности, 90% от этих доходов будет направлено в Европейский фонд мира, а 10% - в бюджет ЕС.

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По его словам, 90% доходов от обездвиженных активов дополнят в Европейском фонде мира те 5 млрд евро, о выделении которых Совет ЕС уже принял окончательное решение 18 марта. Это нужно для увеличения военной поддержки для Украины.

В то же время, 10% от этих доходов будут направлены в бюджет ЕС для удовлетворения потребностей Украины по восстановлению и поддержке потенциала украинской оборонной промышленности.

"Доходы от этих обездвиженных активов составит около 3 миллиардов в год, которые будут добавлены в Европейский фонд мира и бюджет ЕС для военных и гражданских целей", - подчеркнул Боррель.

Он выразил надежду, что согласование этого предложения состоится вскоре.

Замороженные активы РФ - на закупку оружия

Как сообщал УНИАН, Боррель представил странам-членам Евросоюза предложение о направлении сверхприбылей с обездвиженных активов Российской Федерации на закупку оружия для Украины:

"Если мы это сделаем, россияне не будут очень счастливы. Сумма денег - 3 миллиарда в год - даже не чрезвычайная. Но не является незначительной".

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