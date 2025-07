Рядовые британцы не хотят самоустранения их страны из международной политики.

Большинство жителей Великобритании считают, что их правительство должно продолжать поддержку Украины до тех пор, пока украинцы не победят, или не наступит мир. Об этом сообщает The Times со ссылкой на данные социологического опроса, проведенного неправительственной организацией More in Common.

Так, лишь около 17% процентов британцев считают нужным прекратить поддержку Украины прямо сейчас, тогда как 51% убеждены, что поддержка должна продолжаться до тех пор, пока украинцы не вернут утраченную территорию.

При этом большинство опрошенных скептически отнеслись к идее, что Украина должна пойти на уступки агрессору ради окончания войны. Каждый из предложенных сценариев уступок, включая вариант отказа Украины от Крыма, большинство опрошенных оценили как скорее неприемлемый, чем приемлемый.

Интересно, что 54% опрошенных британцев согласны на использование британских войск в рамках миротворческой миссии по поддержке режима прекращения огня, если таковой будет достигнут. Против выступили лишь 19% респондентов.

Люк Трил, руководитель британского филиала More in Common, который провел этот опрос, считает, что война в Украине является одним из основных факторов, которые вселяют страх и неуверенность в британцев.

"Однако, несмотря на это, у Великобритании нет желания отступить и стать "Маленькой Англией". Большинство британцев хотят, чтобы мы поддерживали Украину, пока она не оттеснит Россию, и готовы видеть войска на территории страны для обеспечения соблюдения мирного соглашения", - сказал он.

Отношение к Украине в Британии

Как писал УНИАН, недавно бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пожаловался на равнодушие британцев к войне в Украине. Даже имея очевидные симпатии к жертве российской агрессии, большинство британцев в целом потеряли интерес к этой теме и вспоминают о ней лишь время от времени.

При этом Джонсон возмущается, что общественное внимание, в частности внимание журналистов и политиков в Британии, больше сосредоточены на конфликте Израиля и ХАМАС, чем на реальной российской угрозе для Европы.

