По словам эксперта, российский президент ведет политическую войну против Британии.

Великобритания является основным объектом политической войны российского диктатора Владимира Путина, которая заключается в использовании всех средств, кроме оружия, для достижения целей РФ. Такое мнение высказал обозреватель The Telegraph Ричард Кэмп.

По его словам, такое отношение РФ к Британии объясняется введением страной санкций против российских лиц и организаций, которые работают против Соединенного Королевства.

"Цели России - по всему миру, но очевидно, что Великобритания является приоритетом, учитывая нашу ведущую роль в поддержке Украины. Действительно, некоторые считают, что Великобритания является целью номер один после Украины, даже выше США, поскольку Путин все еще надеется отвлечь Трампа от предоставления полной поддержки Киеву", - проанализировал Кэмп.

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Целью России является подрыв военной помощи для Украины, а также сеяние раскола внутри страны и нанесение Британии больших убытков с помощью саботажа и кибервойны, считает автор материала.

"В Британии и по всей Европе неоднократно происходили нападения на объекты инфраструктуры и транспортные узлы, участвующие в доставке помощи Украине. Пожар на складе в Лондоне и атака с поджогом хаба DHL в Бирмингеме, вероятно, является делом рук агентов ГРУ, российской военной разведки", - напомнил обозреватель.

Кроме диверсий, кибервойны и дезинформации, операции Москвы в политической войне содержат прямые угрозы жизни. В частности, с момента прихода Путина к власти в Великобритании произошло по меньшей мере шесть убийств или покушений на убийство, которые, скорее всего, были делом рук ГРУ, отметил Кэмп.

По словам эксперта, несмотря на то, что сейчас РФ делает акцент на подрыве Украины и ее союзников, ее кампания политической войны идет гораздо дальше, ведь охватывает все сферы ее национальных интересов, среди которых экономическое развитие, укрепление союзников и дестабилизация Запада.

"Кремль не должен иметь никаких сомнений, мы видим, что они пытаются делать в тени, и мы не будем этого терпеть. Вот почему мы принимаем решительные меры, вводя санкции против российских шпионов", - заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми.

Поэтому, по словам Кэмпа, Британия должна постоянно улучшать свою оборону, как в сфере кибербезопасности, так и в разведке.

"Но обороны недостаточно: мы также должны бороться с огнем. ГРУ, а также другие органы Кремля, причастные к нападению на нас, должны заплатить цену, которая выходит далеко за рамки режима санкций. Это означает нашу собственную наступательную кампанию политической войны против России. Здесь Министерство иностранных дел звучит обнадеживающе, утверждая, что противодействует российским атакам как публично, так и "за кулисами". Но имеем ли мы возможности, правовую свободу и политическую волю для того, чтобы нанести необходимый ущерб?", - подытожил обозреватель.

Великобритания и Украина - последние новости

Как писал УНИАН, ранее Британия ввела санкции против группировки ГРУ РФ, причастной к удару по театру в Мариуполе. По данным МИД Великобритании, военные преступники действовали от имени главы Кремля Владимира Путина.

Кроме того, это подразделение подозреваются в масштабных кибератаках, совершенных десять лет назад. Также они ответственны за взлом данных немецкого Бундестага 2015 года, Национального комитета Демократической партии США 2016 года и президентской кампании французского лидера Эмманюэля Макрона 2017 года.

Также сообщалось, что Великобритания передаст Украине, кроме 350 ракет ПВО еще и 5 пусковых комплексов. По словам тогдашнего министра обороны Рустема Умерова, ракеты будут использоваться специально разработанными зенитно-ракетными комплексами, еще пять из которых будут поставлены Украине в ближайшее время.

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