Он считает, что сейчас британцы лишь спорадически обращают внимание на войну России против Украины.

В Великобритании всем стала безразлична война в Украине. Об этом заявил бывший премьер-министр страны Борис Джонсон в комментарии The Telegraph.

"Интерес к Украине и аппетит сейчас очень низкие. Мне это очень печально. Я имею в виду, [эта тема] как-то приходит и уходит, но для меня это главное", - сказал бывший глава британского правительства.

На вопрос о том, как он оценивает своих преемников на посту в контексте Украины, Джонсон выразил сожаление по поводу недостаточной активности действующего британского правительства.

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"Британия продолжает играть очень важную роль в этом вопросе. Но если вы поговорите с некоторыми моими украинскими друзьями, они скажут, что, возможно, мы не совсем на той лидерской, идейной роли, в которой были раньше", - сказал он.

Война в Украине и Великобритания

Как писал УНИАН, в начале марта Великобритания в дуэте с Францией создала так называемую "коалицию желающих", которая анонсировалась как организационная платформа, на которой будет создан военный контингент для отправки в Украину. Но до сих пор дальше разговоров и обещаний дело не пошло.

Почти сразу британские СМИ начали писать, что за коалицией желающих ничего не стоит, и в своей сути это просто - политический театр.

Вместе с тем Великобритания продолжает оказывать Украине вполне реальную военную помощь. Кроме того, Лондон продолжает вводить новые санкции против России. Например, на этой неделе Великобритания присоединилась к санкциям ЕС относительно потолка цены на российскую нефть.

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