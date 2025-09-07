Руководитель разведки напомнил, что в 2022 году Россия провела частичную мобилизацию.

Российский диктатор Владимир Путин может решиться на проведение новой мобилизации внутри страны. Такое мнение высказал глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

В интервью в программе "Ход Тузова" на Апостроф TV он напомнил, что в 2022 году Россия провела частичную мобилизацию. После этого страна-агрессор делала все возможное, чтобы таких мероприятий не было – сколько бы для нее это ни стоило.

"Может ли Российская Федерация провести мобилизацию? Может. К сожалению, это серьезная угроза. Это болезненно будет для Российской Федерации, но это реалистично. И такая угроза, к сожалению, существует", – сказал Буданов.

Видео дня

По его словам, россиянам нет смысла гнать на фронт срочников.

"Если они пойдут по пути мобилизации, да, они смогут резко нарастить количество и бросать еще больше на "мясо", чем они делают сейчас. Хотя и сейчас этого много", – продолжил он.

При этом руководитель разведки отметил, что если в России начнется мобилизация, негативные настроения в обществе будут. В Москве это увидели во время мобилизации в 2022 году – как следствие, максимально быстро пытались все остановить.

"Но остановит ли это российскую машину? Нет, не остановит", – подытожил Кирилл Буданов.

Война в Украине: другие прогнозы

Обозреватель Денис Попович считает, что в случае падения Покровска в Донецкой области российские захватчики попрут в Днепропетровскую область. По его словам, постоянная переброска вражеских сил на Донетчину направлена на то, чтобы "дожать" эту область.

Тем временем спикер Украинской добровольческой армии (УДА) Сергей Братчук говорит, что в небе над временно оккупированным Крымом могут появиться украинские самолеты. Он отметил, что сегодня Силы обороны Украины продолжают очень активную работу в Крыму.

Вас также могут заинтересовать новости: